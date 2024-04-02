Atta Halilintar Soroti Kasus Anak yang Diperkosa Ayah Kandungnya

JAKARTA - Baru-baru ini, publik dihebohkan dengan kasus pemerkosaan seorang anak perempuan berinisial S yang baru saja merayakan ulang tahun ke-5 nya. Nahasnya, pemerkosaan bocah tersebut dilakukan sendiri oleh ayah kandungnya.

Diketahui, S merupakan anak dari pasangan suami istri yang telah berpisah. Sebelum kejadian nahas itu terjadi, ayah S rupanya sempat meminta izin agar mantan istrinya bisa memberikan izin agar bocah itu merayakan ulang tahunnya di daerah Cilangkap, Jakarta Timur pada 31 Januari.

BACA JUGA: Atta Halilintar Ikut Soroti Kasus Anak Aghnia Punjabi yang Disiksa Pengasuh

Sedih mengetahui ada ayah yang tega memperkosa anak kandungnya sendiri, membuat Atta Halilintar ikut menyoroti kasus tersebut.

Melalui akun instagram miliknya @attahalilintar, suami Aurel Hermansyah ini tampak mengunggah ulang rekaman milik ibunda S. Termasuk mengunggah percakapan sang ibu dan S, saat bertanya soal kronologi pencabulan tersebut.

"Rekaman suara ketika ibunya mencoba mengulik dan memastikan apa yang terjadi pada anaknya dan sang anak menceritakan kejadian ketika ayahnya mencabulinya," demikian bunyi dalam unggahan dibagikan Atta Halilintar, dikutip pada Selasa (2/4/2024).

Atta Halilintar soroti kasus anak yang diperkosa ayah kandungnya (Foto: Instagram/attahalilintar)





Dalam unggahan tersebut, digambarkan bahwa perasaan sang ibu hancur ketika mengetahui kejadian yang dialami anaknya. Apalagi anaknya masih berusia 5 tahun dan pelaku dari tindak keji itu adalah ayah kandung sendiri.

BACA JUGA: Atta Halilintar Bakal Umrah di 10 Hari Terakhir Ramadhan

Ibu dari anak berinisial S ini juga mengaku tak kuasa meneteskan airmata ketika mengingat kembali kejadian nahas menimpa anaknya masih sangat kecil.