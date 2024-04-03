Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Boy William Diminta Netizen Review Rumah Baru Helena Lim

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |12:35 WIB
Boy William Diminta Netizen Review Rumah <i>Baru</i> Helena Lim
Boy William diminta netizen review rumah 'baru' Helena Lim (Foto: Instagram/boywilliam17)
A
A
A

JAKARTA - Akun instagram milik Boy William digeruduk oleh netizen. Pasalnya beberapa waktu lalu ia sempat membuat konten review rumah mewah milik Helena Lim yang berlokasi di PIK, Jakarta Utara.

Diketahui, review rumah Helena Lim yang dijuluki Crazy Rich PIK itu memang sudah diunggah 2 tahun lalu dengan judul 'Helena Lim Buka-bukaan Sama Boy! Crazy Rich PIK! #DibalikPintu'. Akan tetapi, netizen tetap saja ramai menggeruduk akun instagram miliknya Boy William @boywilliam terutama di postingannya terakhir.

Pada postingan terakhir Boy, mantan tunangan Karen Vendela ini mengunggah sebuah banner yang menampilkan sejumlah bintang tamu di konten YouTubenya.

"Are you ready? The It girls of generation all in one camp! It's about to get heated this APRIL! Coming soon #UNBWBootcamp," tulis Boy William melalui akun instagram miliknya dikutip pada Rabu (3/4/2024).

Meskipun mengunggah soal program konten YouTubenya, sejumlah netizen malah mengungkit konten review rumah Helena Lim.

Boy William

Boy William diminta netizen review rumah 'baru' Helena Lim (Foto: Instagram/boywilliam17)


Bukan tanpa alasan, pasalnya Helena Lim saat ini menjadi satu dari 15 tersangka kasus korupsi PT Timah yang merugikan negara hingga Rp217 triliun.

Bahkan Kejagung pun telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi sebanyak 142 orang dari berbagai elemen.

"Mas boy, ga review rumah helena lim yang sekarang?," tanya akun rupia***.

"Rumahnya dibui sekarang. Lg nikmatin keamanan negara beohh," sahut andang***.

"HELENA LIM," komentar seorang netizen sambil menambahkan emoji ketawa.

Sebelumnya, Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana mengatakan penetapan Helena Lim Crazy Rich PIK merupakan tersangka ke-15 kasus korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022.

Halaman:
1 2
