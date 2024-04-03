Nirina Zubir Beri Klarifikasi soal Adu Mulut dengan Pengacara Riri Khasmia Usai Sidang di PTUN

JAKARTA - Sidang gugatan perdata yang dilayangkan Riri Khasmita di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) diwarnai sejumlah drama. Bahkan Nirina Zubir sempat terlibat adu mulut dengan kuasa hukum Riri Khasmita usai menjalani persidangan pada pada Selasa, 2 April 2024.

Momen itu kembali diunggah oleh bintang film Keluarga Cemara ini diakun instagram miliknya @nirinazubir.

Melalui unggahannya, Nirina Zubir mengaku bahwa teriakan itu bermula dari kuasa hukum Riri Khasmita terhadap dirinya. Tak terima, adu mulut kedua belah pihak tak terelakan sampai harus dilerai oleh petugas keamanan PTUN Jakarta.

BACA JUGA: Nirina Zubir Siapkan Hati dan Mental untuk Temui Eks Art Ibunya di Penjara

"Sepenggal gambaran dalam dari terjadi hari ini, Btw ya teriak-teriakin Na dan ernest sih penggugat RIRI KHASMITA & suaminya ERDIANTO," kata Nirina Zubir melalui akun instagram miliknya dikutip pada Selasa, 2 April 2024.

Meskipun sempat adu mulut, Nirina menilai keputusan teriak-teriak sebagai upaya untuk membuat viral masalah tersebut. Sehingga ia tak masalah, andai benar niatan semacam itu yang diinginkan oleh kuasa hukum Riri Khasmita.

Klarifikasi Nirina Zubir soal adu mulut dengan pengacara Riri Khasmita (Foto: Instagram/nirinazubir_)

"Silahkan pak untuk bapak2 yang ingin jadi viral, terlihat sekali bapak ingin inframe menghadap ke kamera makanya saya mah kasih kesempatan buat anda2 yg ingin tayang di TV. Saya tau kok kesempatan itu tidak selalu datang kepada anda kan? Sok silakaaaan," ucap Nirina.

Unggahan diabadikan Nirina itu rupanya menyita perhatian sebagian artis maupun publik figur. Salah satunya Winda Hamidah meminta Nirina untuk sabar menghadapi perkara tersebut.

BACA JUGA: Nirina Zubir Jadi Saksi Usai Eks ART Ibunya Layangkan Gugatan ke PTUN

Selain Wanda Hamidah, Uya Kuya juga menyarankan Nirina Zubir untuk tak kepancing dengan tindakan dari kuasa hukum Riri Khasmita tersebut.

"Sabar ya nak..yang merampok biasanya lebih galak! Jangan gentar nak..Hasbunallah wanikmal wakil," komentar Wanda Hamidah.

"Jangan kepancing Na, cuekin aja," sahut Uya Kuya.