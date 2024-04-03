Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nirina Zubir Beri Klarifikasi soal Adu Mulut dengan Pengacara Riri Khasmia Usai Sidang di PTUN

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |06:35 WIB
Nirina Zubir Beri Klarifikasi soal Adu Mulut dengan Pengacara Riri Khasmia Usai Sidang di PTUN
Klarifikasi Nirina Zubir soal adu mulut dengan pengacara Riri Khasmita (Foto: Instagram/nirinazubir_)
A
A
A

JAKARTA - Sidang gugatan perdata yang dilayangkan Riri Khasmita di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) diwarnai sejumlah drama. Bahkan Nirina Zubir sempat terlibat adu mulut dengan kuasa hukum Riri Khasmita usai menjalani persidangan pada pada Selasa, 2 April 2024.

Momen itu kembali diunggah oleh bintang film Keluarga Cemara ini diakun instagram miliknya @nirinazubir.

Melalui unggahannya, Nirina Zubir mengaku bahwa teriakan itu bermula dari kuasa hukum Riri Khasmita terhadap dirinya. Tak terima, adu mulut kedua belah pihak tak terelakan sampai harus dilerai oleh petugas keamanan PTUN Jakarta.

"Sepenggal gambaran dalam dari terjadi hari ini, Btw ya teriak-teriakin Na dan ernest sih penggugat RIRI KHASMITA & suaminya ERDIANTO," kata Nirina Zubir melalui akun instagram miliknya dikutip pada Selasa, 2 April 2024.

Meskipun sempat adu mulut, Nirina menilai keputusan teriak-teriak sebagai upaya untuk membuat viral masalah tersebut. Sehingga ia tak masalah, andai benar niatan semacam itu yang diinginkan oleh kuasa hukum Riri Khasmita.

Nirina Zubir

Klarifikasi Nirina Zubir soal adu mulut dengan pengacara Riri Khasmita (Foto: Instagram/nirinazubir_)

"Silahkan pak untuk bapak2 yang ingin jadi viral, terlihat sekali bapak ingin inframe menghadap ke kamera makanya saya mah kasih kesempatan buat anda2 yg ingin tayang di TV. Saya tau kok kesempatan itu tidak selalu datang kepada anda kan? Sok silakaaaan," ucap Nirina.

Unggahan diabadikan Nirina itu rupanya menyita perhatian sebagian artis maupun publik figur. Salah satunya Winda Hamidah meminta Nirina untuk sabar menghadapi perkara tersebut.

Selain Wanda Hamidah, Uya Kuya juga menyarankan Nirina Zubir untuk tak kepancing dengan tindakan dari kuasa hukum Riri Khasmita tersebut.

"Sabar ya nak..yang merampok biasanya lebih galak! Jangan gentar nak..Hasbunallah wanikmal wakil," komentar Wanda Hamidah.

"Jangan kepancing Na, cuekin aja," sahut Uya Kuya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/33/3152578/nirina_zubir-jgPY_large.jpg
Curhat Nirina Zubir Hadapi Kasus Mafia Tanah selama 4 Tahun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/33/3027274/kasus-mafia-tanah-keluarga-nirina-zubir-memasuki-babak-baru-3-pedagang-gugat-bpn-jakarta-FpbWgD3cHM.jpg
Kasus Mafia Tanah Keluarga Nirina Zubir Memasuki Babak Baru, 3 Pedagang Gugat BPN Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/33/3023283/nirina-zubir-bagikan-potret-lokasi-syuting-series-nightmares-and-daydreams-di-tpa-bantar-gebang-JM0DfAkNdx.jpg
Nirina Zubir Bagikan Potret Lokasi Syuting Series Nightmares and Daydreams di TPA Bantar Gebang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/29/33/3014877/nirina-zubir-berharap-pemerintah-serius-lawan-mafia-tanah-pU6umzi1P3.jpg
Nirina Zubir Berharap Pemerintah Serius Lawan Mafia Tanah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/29/33/3014815/nirina-zubir-gemetar-saat-terima-sertifikat-tanah-ini-alasannya-OEMB7nVcH3.jpg
Nirina Zubir Gemetar saat Terima Sertifikat Tanah, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/29/33/3014730/dua-sertifikat-tanah-kembali-nirina-zubir-ajak-korban-terus-lawan-mafia-tanah-bZYatsSv6h.jpg
Dua Sertifikat Tanah Kembali, Nirina Zubir Ajak Korban Terus Lawan Mafia Tanah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement