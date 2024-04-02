Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nirina Zubir Siapkan Hati dan Mental untuk Temui Eks Art Ibunya di Penjara

Selvianus , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |22:45 WIB
Nirina Zubir Siapkan Hati dan Mental untuk Temui Eks Art Ibunya di Penjara
Nirina Zubir akan temui eks ART ibunya di penjara (Foto: Instagram/nirinazubir_)
A
A
A

JAKARTA - Nirina Zubir harus menghadapi babak baru terkait kasus mafia tanah yang menyeret aset keluarganya. Pasalnya, mantan asisten rumah tangga ibundanya, Riri Khasmita, melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta berlokasi di Pulo Gebang, Jakarta Timur.

Hal itu membuat Nirina pun harus bolak-balik ke pengadilan lantaran digugat oleh Riri yang saat ini mendekam di penjara.

Meskipun kecewa karena digugat, Nirina Zubir tak menampik jika ia berkeinginan untuk menemui Riri di tahanan. Apalagi, Riri ditahan usai mengalihkan nama aset tanah milik Cut Indria.

"Sebenernya ada kepikiran karena kemarin udah ngomong juga sama Ernest, Na (Nirina Zubir) lagi pikir di hari yang suci ini, sebelum Na dapet surat turut tergugat itu, sempat gitu," kata Nirina Zubir saat ditemui di PTUN Jakarta, di Jawa Pulo Gebang, Jakarta Timur Selasa (2/4/2024).

Nirina Zubir

Nirina Zubir akan temui eks ART ibunya di penjara (Foto: Instagram/nirinazubir_)


"Pas banget nih momennya di bulan puasa, Na bukan tipe orang yang pemarah, memiliki rasa marah itu nggak enak banget. Makanya kita lagi mikir, setelah surat ini datang masih pengen datengin pihak lapas," sambungnya.

Walaupun berniat menemui Riri Khasmita, Nirina Zubir mengatakan kalau dirinya ingin menguatkan hati serta mental terlebih dahulu. Hal itu dilakukan agar dia tidak terpancing dengan provokasi dari pihak manapun.

"Na (Nirina Zubir) harus menguatkan hati dulu karena baru ketemu kuasa hukumnya aja kita udah kepancing banget apalagi ketemu sama sih orangnya ini, Na akan kuatkan mental, tenangkan hati, we'll see, pengen tahu," jelas Nirina.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/33/3152578/nirina_zubir-jgPY_large.jpg
Curhat Nirina Zubir Hadapi Kasus Mafia Tanah selama 4 Tahun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/33/3027274/kasus-mafia-tanah-keluarga-nirina-zubir-memasuki-babak-baru-3-pedagang-gugat-bpn-jakarta-FpbWgD3cHM.jpg
Kasus Mafia Tanah Keluarga Nirina Zubir Memasuki Babak Baru, 3 Pedagang Gugat BPN Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/33/3023283/nirina-zubir-bagikan-potret-lokasi-syuting-series-nightmares-and-daydreams-di-tpa-bantar-gebang-JM0DfAkNdx.jpg
Nirina Zubir Bagikan Potret Lokasi Syuting Series Nightmares and Daydreams di TPA Bantar Gebang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/29/33/3014877/nirina-zubir-berharap-pemerintah-serius-lawan-mafia-tanah-pU6umzi1P3.jpg
Nirina Zubir Berharap Pemerintah Serius Lawan Mafia Tanah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/29/33/3014815/nirina-zubir-gemetar-saat-terima-sertifikat-tanah-ini-alasannya-OEMB7nVcH3.jpg
Nirina Zubir Gemetar saat Terima Sertifikat Tanah, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/29/33/3014730/dua-sertifikat-tanah-kembali-nirina-zubir-ajak-korban-terus-lawan-mafia-tanah-bZYatsSv6h.jpg
Dua Sertifikat Tanah Kembali, Nirina Zubir Ajak Korban Terus Lawan Mafia Tanah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement