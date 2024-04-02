Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Rilis 2 Episode, Serial Pay Later Bikin Penonton Ketagihan!

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |13:19 WIB
Rilis 2 Episode, Serial <i>Pay Later</i> Bikin Penonton Ketagihan!
Vision+ rilis dua episode awal Pay Later. (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA - Vision+ telah merilis dua episode perdana series Pay Later, pada 29 Maret 2024. Sutradara Ardy Octaviand mengatakan, dirinya dan tim sudah melakukan yang terbaik dalam menghadirkan tontonan menarik untuk masyarakat. 

“Karena itu, saya berharap, series Pay Later bisa mendapat sambutan hangat penonton sehingga proyek ini nanti bisa berlanjut ke musim kedua,” ujar sang sutradara saat ditemui di FX Sudirman, Jakarta Pusat, pada 29 Maret 2024.

Serial Pay Later berkisah perempuan muda bernama Tika yang gemar belanja online menggunakan sistem pembayaran paylater. Saat dia kehilangan pekerjaan, dia terlibat masalah karena tak mampu membayar utang paylater tersebut. 

Proyek yang dibintangi Amanda Manopo ini tak hanya mengangkat isu keuangan, namun juga memperlihatkan pentingnya komunikasi antarkeluarga dalam memecahkan sebuah masalah. 

