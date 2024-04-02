Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kejagung RI Didesak Cekal Sandra Dewi ke Luar Negeri

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |19:35 WIB
Kejagung RI Didesak Cekal Sandra Dewi ke Luar Negeri
Kejagung RI didesak cekal Sandra Dewi ke luar negeri (Foto: Instagram/sandradewi88)
A
A
A

JAKARTA - Sandra Dewi diduga terlibat dalam kasus korupsi timah yang membuat suaminya, Harvey Moeis ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Hal itu membuat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pendekar Hukum Pemberantasan Korupsi (PHPK) resmi membuat aduan ke Kejagung RI atas kasus tersebut.

Kepada awak media, perwakilan PHPK, Stein Siahaan, menjelaskan tujuan pihaknya melayangkan aduan tersebut.

"Jadi hari ini kami dari Pendekar Hukum Pemberantas Korupsi untuk membuat aduan masyarakat terkait adanya keterlibatan adanya dugaan korupsi Sandra Dewi terkait tindak pidana yang dilakukan suaminya Harvey Moeis," jelas Stein Siahaan di Kejagung RI, hari ini, Selasa (2/4/2024).

"Aduan masyarakat agar Kejaksaan bisa mencari apakah Sandra Dewi terlibat. Karena menurut kami seharusnya Sandra Dewi mengetahui dari mana suaminya mendapatkan penghasilan atau uang," sambungnya.

Stein menduga kuat, Sandra Dewi selaku istri Harvey mengetahui seluruh sumber pendapatan sang suami selama ini.

"Kalau pendapatannya tidak wajar itu dipertanyakan apalagi banyak uang cash yang disita Kejaksaan ada di rumah yang bersangkutan," lanjutnya.

Kejagung RI

Kejagung RI didesak cekal Sandra Dewi ke luar negeri (Foto: Ravie/MPI)


Oleh karena itu, Stein meminta Kejagung segera menerapkan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap pasangan tersebut.

"Kita mirna kejsakaan Agung agar segera menetapkan Pasal TPPU terhadap Harvey Moeis dan otomatis Pasal TPPU itu mengena kepada Sandra Dewi yang mana Pasal 5 disebutkan orang yang menerima aliran dana yang diduga dari hasil tindak pidana itu dia bisa trencam hukuman pidana selama 5 tahun dan denda Rp1 miliar," jelas Stein Siahaan.

"Jadi sudah selayaknya kalau kami pandang bahwa kejaksaan harus sesegera mungkin menerapkan pasal TPPU ini," tambahnya.

LSM yang dibidani sejumlah pengacara itu juga mendesak Kejaksaan Agung untuk mencekal Sandra Dewi ke luar negeri.

"Agar bisa menghindari upaya dari yang bersangkutan untuk mengamankan aset-aset yang diduga didapat dari hasil korupsi," ucap perwakilan PHPK lain, Axl Matthew Situmorang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/33/3102790/sandra_dewi-WU9Y_large.jpg
Sandra Dewi Diduga Liburan ke Singapura Bersama Anak, Netizen: Uangnya Belum Habis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/33/3098915/sandra_dewi-tVQ8_large.jpg
Foto Harvey Moeis Mendadak Hilang dari Instagram Sandra Dewi, Apa yang Terjadi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/24/33/3098495/harvey_moeis-poSl_large.jpg
Biodata dan Agama Harvey Moeis yang Divonis 6,5 Tahun Penjara Kasus Korupsi Timah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/33/3077405/sandra_dewi-RhPv_large.jpg
Sandra Dewi Rutin Dapat Iphone Setiap Tahun dari Harvey Moeis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/33/3077244/sandra_dewi-r5C0_large.jpg
Sandra Dewi Bongkar Asal Usul Emas 288 Gram yang Disita Kejagung darinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/33/3077130/sandra_dewi-LPd2_large.jpg
Sandra Dewi Curhat Kena Penyakit Kulit di Ruang Sidang: Wajah Saya Sampai Bernanah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement