Raffi Ahmad Istighfar Dituduh Terlibat Kasus Pencucian Uang Senilai Rp271 Triliun

JAKARTA - Raffi Ahmad lagi-lagi dituduh terlibat dalam kasus pencucian uang. Kali ini, suami Nagita Slavina itu bahkan dituding masuk dalam jajaran orang yang terlibat dalam kasus korupsi timah senilai Rp271 triliun yang juga menyeret suami Sandra Dewi, Harvey Moeis.

Tuduhan itu berawal dari beredarnya video yang memperlihatkan Raffi Ahmad didatangi oleh sejumlah pihak kepolisian.

Dalam video tersebut ada juga Nagita Slavina yang teriak-teriak, tak terima Raffi Ahmad akan ditangkap.

"Artis Raffi Ahmad diringkus polisi karena terlibat kasus pencucian uang Rp271 triliun, Nagita Slavina ngamuk," demikian keterangan yahh ada di dalam video, yang diunggah ulang di akun Instagram @raffinagita1717, Selasa (2/4/2024).

Raffi Ahmad istighfar dituduh terlibat kasus pencucian uang Rp271 triliun (Foto: Instagram/raffinagita1717)

Tak ingin isu semakin liar, Raffi Ahmad pun menjelaskan bahwa video tersebut hanya konten prank yang tayang untuk kanal YouTube Atta Halilintar, sekitar 5 tahun lalu.

"Hadeuhhh.... ini tuh konten PRANK, jadi gw di PRANK 5 tahun lalu di youtube channel @attahalilintar," jelas Raffi Ahmad.

Bapak dua anak ini juga mengingatkan agar tidak gampang percaya dengan video-video hoax yang telah diedit oleh pihak tak bertanggungjawab.

"Jadi jangan percaya kalo ada pihak yang tidak bertanggung jawab dan meng-edit video ini sehingga menjadi berita HOAX !!!" tegas Raffi Ahmad.