Nagita Slavina Bantu Bayar Biaya Rumah Sakit Ibu Tyas Mirasih, Begini Respons Raffi Ahmad

JAKARTA - Raffi Ahmad dikenal sebagai artis yang cukup dermawan. Dia bahkan sering kali memberikan bantuan pada rekan sesama artis.

Rupanya, hal tersebut juga turut dilakukan oleh sang istri, Nagita Slavina. Terbaru, wanita yang akrab disapa Gigi itu ternyata ikut membantu membayar biaya rumah sakit mendiang ibunda Tyas Mirasih, yang notabenenya adalah mantan kekasih dari suaminya.

Terkait kabar tersebut, Raffi Ahmad memberi respon bijak.

"Nggak tahu kalau kayak gitu, ya pas masanya ada rezeki saja, ketemu gitu," kata Raffi Ahmad di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Sebagai orang yang serba berkecukupan, Raffi Ahmad tentunya bersyukur karena bisa ikut berbagi dan membantu teman yang membutuhkan.

Nagita Slavina bantu biaya rumah sakit ibu Tyas Mirasih (Foto: Instagram/raffinagita1717)