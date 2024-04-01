Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nagita Slavina Bantu Bayar Biaya Rumah Sakit Ibu Tyas Mirasih, Begini Respons Raffi Ahmad

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |18:35 WIB
Nagita Slavina Bantu Bayar Biaya Rumah Sakit Ibu Tyas Mirasih, Begini Respons Raffi Ahmad
Nagita Slavina bantu biaya rumah sakit ibu Tyas Mirasih (Foto: Instagram/raffinagita1717)
A
A
A

JAKARTA - Raffi Ahmad dikenal sebagai artis yang cukup dermawan. Dia bahkan sering kali memberikan bantuan pada rekan sesama artis.

Rupanya, hal tersebut juga turut dilakukan oleh sang istri, Nagita Slavina. Terbaru, wanita yang akrab disapa Gigi itu ternyata ikut membantu membayar biaya rumah sakit mendiang ibunda Tyas Mirasih, yang notabenenya adalah mantan kekasih dari suaminya.

Terkait kabar tersebut, Raffi Ahmad memberi respon bijak.

"Nggak tahu kalau kayak gitu, ya pas masanya ada rezeki saja, ketemu gitu," kata Raffi Ahmad di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Sebagai orang yang serba berkecukupan, Raffi Ahmad tentunya bersyukur karena bisa ikut berbagi dan membantu teman yang membutuhkan.

Raffi Ahmad dan Nagita Slavina

Nagita Slavina bantu biaya rumah sakit ibu Tyas Mirasih (Foto: Instagram/raffinagita1717)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/33/3157886/cipung-zHnS_large.jpg
Momen Gemas Lily Temani Cipung Mengaji, Netizen: Masya Allah, Pinter Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/33/3155159/raffi_ahmad-PNDI_large.jpg
Direstui Nagita Slavina, Raffi Ahmad Siapkan Bonus untuk Atlet eSport 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/33/3146277/chika_jessica_dan_raffi_ahmad-58sD_large.jpg
Sempat Menolak, Chika Jessica Akhirnya Terima Bantuan Raffi Ahmad untuk Pengobatan Sang Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/33/3145503/raffi_ahmad-rlMN_large.jpg
Tajir Melintir, Raffi Ahmad Kurban 22 Sapi dan 90 Ekor Domba di Idul Adha 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/33/3144363/sonny_septian-Deuf_large.jpeg
Raffi Ahmad Hadiahkan Sapi Jumbo untuk Sonny Septian, Ini Penampakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/33/3144044/irfan_hakim-cqjn_large.jpg
3 Hewan Kurban Unik Artis Jelang Idul Adha 2025
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement