HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Penampakan Mobil Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejaksaan

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |12:58 WIB
Penampakan Mobil Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejaksaan
Penampakan mobil mewah Harvey Moeis yang disita kejaksaan (Foto: Okezone)
JAKARTA - Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) menyita dua unit mobil mewah milik Sandra Dewi dan Harvey Moeis buntut dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk pada 2015 hingga 2022.

Adapun penyitaan itu merupakan hasil dari penggeledahan di rumah tersangka HM di kawasan Pakubuwono, Jakarta Selatan pada 1 Apri 2024.

Penampakan Mobil Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejaksaan

Dari penggeledahan tersebut, penyidik berhasil melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik, kumpulan dokumen terkait, serta 2 buah unit mobil mewah bermerek Mini Cooper S Countryman F 60 merah dan mobil Rolls Royce hitam.

"Kegiatan penggeledahan dan penyitaan dilakukan oleh Tim Penyidik untuk menindaklanjuti kesesuaian hasil dari pemeriksaan atau keterangan para tersangka dan saksi mengenai aliran dana yang diduga berasal dari beberapa perusahaan yang terkait dengan kegiatan tata niaga timah ilegal," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Ketut Sumedana, melalui keterangan resminya hari ini.

Lebih lanjut, Ketut mengatakan pihaknya juga menemukan barang lain yang masih diselidiki kaitannya dengan kasus ini.

Namun, Ketut belum menjelaskan secara rinci jenis barang yang ditemukan pihaknya.

"Selain itu Tim Penyidik juga menemukan sejumlah barang, namun saat ini masih dilakukan verifikasi keasliannya oleh ahli sehingga belum dapat dikenakan tindakan penyitaan," ujarnya.

Telusuri berita celebrity lainnya
