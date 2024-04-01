Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tips Nissa Sabyan Jaga Stamina di Bulan Ramadan

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |02:30 WIB
Tips Nissa Sabyan Jaga Stamina di Bulan Ramadan
Nissa Sabyan bagikan tips jaga stamina di bulan Ramadan (Foto: Instagram/nissa_sabyan)
A
A
A

JAKARTA - Aktivitas grup musik Sabyan Gambus di bulan Ramadan ini terbilang cukup padat. Hal itu membuat Nissa Sabyan, sang vokalis lantas membagikan tipsnya menjaga stamina saat berpuasa. 

Tak muluk-muluk, perempuan bernama asli Khoirunnisa ini mengingatkan agar memperbanyak minum air putih ketika berbuka puasa.

"Alhamdulillah banyak minum air putih, kalau abis buka puasa," ujar Nissa Sabyan, saat ditemui di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2014). 

Selain memperhatikan asupan makanan, Nissa Sabyan juga berusaha untuk menjaga kualitas tidurnya.

Nissa Sabyan

Nissa Sabyan bagikan tips jaga stamina di bulan Ramadan (Foto: Instagram/nissa_sabyan)


"Sama sih kayak orang pada umumnya jaga kesehatan, pola tidur gitu-gitu aja sih," terang Nissa Sabyan. 

Salah satu kegiatan Nissa Sabyan di bulan Ramadhan yakni berkolaborasi dengan penyanyi Marcell Siahaan. 

"Iya kemarin baru aja duet sama kak Marcell Siahaan judulnya Tawakal, jangan lupa ditonton ya di YouTube kak Marcell," pungkas Nissa Sabyan.

(van)

