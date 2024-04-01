Diet Intermittent Fasting, Amanda Manopo Berhasil Turun 15 Kilogram

JAKARTA - Penampilan terbaru Amanda Manopo menuai perhatian publik. Sebab wajahnya Amanda Manopo terlihat tirus berbeda dari sebelumnya.

Bahkan Amanda Manopo juga sempat dituduh menjalani operasi plastik. Namun mantan kekasih Billy Syahputra ini sudah membantahnya. Bukan operasi plastik, tapi Amanda Manopo menjalani program diet.

Saat jadi bintang tamu di kanal YouTube TS Media, Amanda Manopo mengaku menjalani program diet intermittent fasting atau berpuasa pada waktu tertentu. Amanda Manopo membatasi jam makannya selama 4-5 jam dalam sehari.

"Aku intermittent, makan siang jam 1 selesai jam 5, jam 6 (sore)" kata Amanda Manopo dikutip dari YouTube TS Media.

Sebab pada 2023, berat badannya menginjak 64 kilogram. Merasa tak nyaman dengan proporsi badannya, Amanda Manopo pun diet.