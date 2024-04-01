Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Diet Intermittent Fasting, Amanda Manopo Berhasil Turun 15 Kilogram

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |07:01 WIB
Diet Intermittent Fasting, Amanda Manopo Berhasil Turun 15 Kilogram
Amanda Manopo turun 15 kilogram (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Penampilan terbaru Amanda Manopo menuai perhatian publik. Sebab wajahnya Amanda Manopo terlihat tirus berbeda dari sebelumnya.

Bahkan Amanda Manopo juga sempat dituduh menjalani operasi plastik. Namun mantan kekasih Billy Syahputra ini sudah membantahnya. Bukan operasi plastik, tapi Amanda Manopo menjalani program diet.

Diet Intermittent Fasting, Amanda Manopo Berhasil Turun 15 Kilogram

Saat jadi bintang tamu di kanal YouTube TS Media, Amanda Manopo mengaku menjalani program diet intermittent fasting atau berpuasa pada waktu tertentu. Amanda Manopo membatasi jam makannya selama 4-5 jam dalam sehari.

"Aku intermittent, makan siang jam 1 selesai jam 5, jam 6 (sore)" kata Amanda Manopo dikutip dari YouTube TS Media.

Sebab pada 2023, berat badannya menginjak 64 kilogram. Merasa tak nyaman dengan proporsi badannya, Amanda Manopo pun diet.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/33/3176039/amanda_manopo_menikah-g5sq_large.jpg
Souvenir Pernikahan Amanda Manopo dan Kenny Austin: Parfum Armani hingga TV 32 Inch
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/33/3175988/amanda_manopo-pBx5_large.jpg
Amanda Manopo Bantah Menikah Dadakan: Kami Hanya Pengin Private Saja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/33/3175959/amanda_manopo-DzXP_large.jpg
Ternyata, Kenny Austin Lamar Amanda Manopo di Merbabu dengan Cincin Berlian Seharga Rp589 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/33/3175927/amanda_manopo-mnlD_large.jpg
Amanda Manopo Tulis Pesan Haru untuk Ibu di Hari Pernikahan: Wish You Here 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/33/3175939/amanda_manopo-4kPe_large.jpg
Amanda Manopo dan Kenny Austin Menikah, Gelar Resepsi Intimate Bernuansa Putih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/33/3175827/amanda_manopo-Bfqp_large.jpg
Janji Kenny Austin untuk Amanda Manopo: Aku akan Jadi Tempat Berlabuh Kamu yang Aman
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement