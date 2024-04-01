Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Amanda Manopo Bongkar Rahasia Memiliki Gigi Putih Tanpa Lakukan Veneer

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |13:35 WIB
Amanda Manopo Bongkar Rahasia Memiliki Gigi Putih Tanpa Lakukan Veneer
Amanda Manopo bantah veneer gigi (Foto: Instagram/amandamanopo)
A
A
A

JAKARTA - Amanda Manopo menjadi salah satu artis yang penampilannya selalu menjadi sorotan. Tidak hanya soal caranya berpakaian, pemeran Andin di sinetron Ikatan Cinta ini juga kerap disorot lantaran memiliki gigi yang rapi serta putih.

Tak jarang, putihnya gigi Amanda sering membuat netizen salah fokus. Bahkan, tak sedikit dari mereka menduga mantan kekasih Billy Syahputra ini melakukan veneer gigi.

Mendengar hal itu, Manda pun buka suara. Ia membantah melakukan veneer gigi dan mengaku gigi putihnya memang asli bukan buatan.

“Mungkin kalau aku senyum, ‘Manda habis veneer ya?’. Aku gak veneer, ini emang asli, gigi asli,” kata Amanda dikutip kanal YouTube, TS Media, Senin (1/4/2024).

Amanda Manopo

Amanda Manopo bantah veneer gigi (Foto: Instagram/amandamanopo)

Manda menjelaskan giginya memang asli dan bukan hasil dari veneer yang biasa dilakukan oleh para artis. Ia mengatakan gigi putihnya merupakan warna asli.

Wanita 26 tahun ini juga mengatakan dirinya tak mengonsumsi minuman berkafein, sehingga tak membuat warna giginya menguning.

“Aku gak minum kopi, gak ngeteh,” katanya.

(van)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
