HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dery Syahputra Ditunjuk Teuku Ryan Sebagai Saksi di Sidang Perceraiannya dengan Ria Ricis

Selvianus , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |13:12 WIB
Dery Syahputra Ditunjuk Teuku Ryan Sebagai Saksi di Sidang Perceraiannya dengan Ria Ricis
Teuku Ryan hadirkan Dery Syahputra di sidang perceraiannya (Foto: Instagram/teukuryantr)
A
A
A

JAKARTA - Sidang lanjutan perceraian Ria Ricis dan Teuku Ryan kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Senin (1/4/2024). Pada sidang kali ini, Ricis dan Ryan anak menjalani sidang pembuktian dan pemeriksaan saksi-saksi dari pihak tergugat.

Sebagai tergugat, Teuku Ryan memilih menghadirkan Dery Syahputra. Diketahui, Dery sendiri merupakan manajer Rizky Billar dan Lesti Kejora, yang juga sekaligus sahabat dekat Ryan.

Dery disebut mengetahui ihwal rumah tangganya dengan Ricis.

Sayangnya Dery Syahputra nampak tak memberikan statement apapun meskipun awak media berusaha mencecar dengan sejumlah pertanyaan.

Kuasa hukum Teuku Ryan, Dedi Rizal Armidi mengatakan keputusan menghadirkan Dery Syahputra sebagai saksi, karena mengetahui ihwal rumah tangga kliennya.

Teuku Ryan (Ravie)

Teuku Ryan hadirkan Dery Syahputra di sidang perceraiannya (Foto: MPI)

Pada persidangan hari ini, Dedi juga mengaku bahwa pihaknya akan menunjukkan sejumlah barang bukti berupa chat serta percakapan antar Ricis dan Teuku Ryan kepada majelis hakim.

"Insha Allah hadir, Teuku Ryan dan saksi hadir karena sebagaimana biasa kalian tahu, banyak bukti-bukti chat, bukti-bukti percakapan dengan pengunggat perlu diperlihatkan langsung dari pihak tergugat," kata Dedi Rizal Armidi saat ditemui di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Senin (1/4/2024).

Dedi juga mengatakan, saksi-saksi dihadirkan pihaknya maupun penggugat seperti Oki Setiana Dewi pekan lalu, merupakan pihak-pihak terlibat langsung memediasi Ricis dan Teuku Ryan sebelum masalah ini dibawa ke meja hijau.

"Dery dan Mba Oki Setiana Dewi terlibat langsung dalam proses mediasi jadi sangat patut dan seharusnya didengarkan," ucap Dedi Rizal Armidi.

Halaman:
1 2
