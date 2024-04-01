Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rayakan Ultah ke-41, BCL Bukber Bersama Anak Yatim Piatu

Selvianus , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |11:58 WIB
Rayakan Ultah ke-41, BCL Bukber Bersama Anak Yatim Piatu
BCL rayakan ultah ke-41 bersama anak yatim piatu (Foto: IG BCL)
A
A
A

JAKARTA - Bunga Citra Lestari (BCL) baru saja merayakan ulang tahunnya ke-41 tahun pada Minggu 31 Maret 2024.

BCL baru menggelar perayaan ultahnya di kediaman pribadinya turut mengundang sejumlah anak-anak yatim piatu hadir di hari kebahagiaannya.

Perayaan ultah itu dibagikan suami BCL, Tiko Aryawardhana melalui akun instagram miliknya @tikoaryawardhana dikutip pada Senin (1/4/2024).

Rayakan Ultah ke-41, BCL Bukber Bersama Anak Yatim Piatu

"@itsmebcl Buka puasa ulang tahun ke-41 - 22Maret2024," tulis Tiko Aryawardhana dalam akun instagram miliknya.

Dalam postingan beberapa slide foto tersebut, BCL dan Tiko Aryawardhana terlihat begitu romantis dan melakukan swafoto di depan kue bertemakan Masjid, lengkap dengan empat menara di samping kiri kanannya.

Menariknya dalam kue ultah itu, terlihat adanya tulisan istri, sekaligus sosok BCL dibuatkan dalam bentuk kue yang menghiasi kue ultah.

Selain itu, Tiko Aryawardhana pun nampak mengenakan baju koko berwarna hitam sambil melayani anak-anak yatim hadir dalam acara ultah BCL dengan membawa sejumlah makanan.

Postingan dibagikan Tiko Aryawardhana itu rupanya menarik simpatik netizen sekaligus mengaku bahagia dengan keharmonisan keluarga BCL dan Tiko Aryawardhana tersebut.

"Ngikutin kisah cinta kak unge sama kak Tiko dari awal nikah sampe skrg, selalu jadi tim nyengir..seneng banget lihat kak tiko nge treat kak like queen...kak unge you lucky woman," sahut debisetya

"My Big Family just like you even bigger," timpal original_055.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/33/3145570/bunga_citra_lestari-BfSN_large.jpg
BCL dan Tiko Ziarah ke Makam Ashraf Sinclair, Netizen: Dia Tak Pernah Benar-Benar Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/33/3128329/bunga_citra_lestari-Emug_large.jpg
BCL Ungkap Cara Sembuh dari Gangguan Kecemasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/33/3126997/bunga_citra_lestari-pTGw_large.jpg
Bunga Citra Lestari Masak Rendang Sendiri di Rumah, Porsinya Gak Kaleng-Kaleng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/33/3018072/bcl-ogah-cawe-cawe-di-kasus-dugaan-penggelapan-tiko-aryawardhana-5XW4voj528.jpg
BCL Ogah Cawe-cawe di Kasus Dugaan Penggelapan Tiko Aryawardhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/33/3018037/kasus-dugaan-penggelapan-tak-pengaruhi-keharmonisan-rumah-tangga-tiko-aryawardhana-dan-bcl-1Ic5GYnHy3.jpg
Kasus Dugaan Penggelapan Tak Pengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga Tiko Aryawardhana dan BCL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/33/3018003/reaksi-bunga-citra-lestari-usai-tiko-aryawardhana-dilaporkan-kasus-penggelapan-H0NZLqf85i.jpg
Reaksi Bunga Citra Lestari Usai Tiko Aryawardhana Dilaporkan Kasus Penggelapan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement