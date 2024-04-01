Rayakan Ultah ke-41, BCL Bukber Bersama Anak Yatim Piatu

JAKARTA - Bunga Citra Lestari (BCL) baru saja merayakan ulang tahunnya ke-41 tahun pada Minggu 31 Maret 2024.

BCL baru menggelar perayaan ultahnya di kediaman pribadinya turut mengundang sejumlah anak-anak yatim piatu hadir di hari kebahagiaannya.

Perayaan ultah itu dibagikan suami BCL, Tiko Aryawardhana melalui akun instagram miliknya @tikoaryawardhana dikutip pada Senin (1/4/2024).

"@itsmebcl Buka puasa ulang tahun ke-41 - 22Maret2024," tulis Tiko Aryawardhana dalam akun instagram miliknya.

Dalam postingan beberapa slide foto tersebut, BCL dan Tiko Aryawardhana terlihat begitu romantis dan melakukan swafoto di depan kue bertemakan Masjid, lengkap dengan empat menara di samping kiri kanannya.

Menariknya dalam kue ultah itu, terlihat adanya tulisan istri, sekaligus sosok BCL dibuatkan dalam bentuk kue yang menghiasi kue ultah.

Selain itu, Tiko Aryawardhana pun nampak mengenakan baju koko berwarna hitam sambil melayani anak-anak yatim hadir dalam acara ultah BCL dengan membawa sejumlah makanan.

Postingan dibagikan Tiko Aryawardhana itu rupanya menarik simpatik netizen sekaligus mengaku bahagia dengan keharmonisan keluarga BCL dan Tiko Aryawardhana tersebut.

"Ngikutin kisah cinta kak unge sama kak Tiko dari awal nikah sampe skrg, selalu jadi tim nyengir..seneng banget lihat kak tiko nge treat kak like queen...kak unge you lucky woman," sahut debisetya

"My Big Family just like you even bigger," timpal original_055.

