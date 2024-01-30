Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

15 Kali Adegan Ciuman, Reza Rahadian: Paling Enak Sama Bunga Citra Lestari

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |14:28 WIB
15 Kali Adegan Ciuman, Reza Rahadian: Paling Enak Sama Bunga Citra Lestari
15 adegan ciuman, Reza Rahadian: paling enak sama Bunga Citra Lestari (Foto: Okezone)
JAKARTA - Eksistensi Reza Rahadian di dunia akting sudah tidak perlu diragukan lagi. Tercatat Reza Rahadian telah membintangi lebih dari 60 film layar lebar dengan beragam genre.

Sebagai aktor, Reza Rahadian sering melakukan adegan romantis hingga adegan berciuman dengan lawan mainnya.

Jika dihitung, ia melakukan adegan ciuman dengan 15 lawan main yang berbeda.

"Kissing scene mungkin dengan 15 lawan main berbeda kali ya," ungkap Reza Rahadian dikutip dari YouTube Podcast Warung Kopi bersama Praz Teguh.

Lalu Praz penasaran, kira-kira siapa lawan main Reza Rahadian yang paling oke dalam melakukan adegan ciuman.

Rupanya adegan ciuman yang paling berkesan baginya ketika membintangi film Habibie Ainun bersama Bunga Citra Lestari alias BCL.

"Kissing scene pertama gue itu justru lewat hold on mudah-mudahan gue nggak salah. Kissing scene gue itu pertama film Habibie Ainun," beber Reza Rahadian.

Kemudian, secara terang-terangan Reza Rahadian pun menyebut nama sahabatnya Bunga Citra Lestari alias (BCL).

"Iya masa anak buahnya. Jadi kalau lu tanya siapa paling enak ya gue jawab BCL (Bunga Citra Lestari)," balas Reza Rahadian lagi.

Halaman:
1 2
