HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Terry Putri Kenang Sosok Hilbram Dunar: Lo Orang Baik

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |07:01 WIB
Terry Putri Kenang Sosok Hilbram Dunar: Lo Orang Baik
Terry Putri berduka atas meninggalnya Hilbram Dunar (Foto: ist)
JAKARTA - Terry Putri ikut mengenang sosok presenter dan penyiar radio, Hilbram Dunar. Hilbram meninggal dunia pada Minggu 31 Maret 2024.

Lewat postingan Instagram-nya, @terryputri, presenter cantik ini mengunggah potret dirinya bersama Hilbram semasa hidup. Terry bahkan mengatakan bahwa Hilbram adalah sosok sahabat yang baik hati.

Terry Putri Kenang Sosok Hilbram Dunar: Lo Orang Baik

“Gue bersaksi lo orang baik Bram,” tulis Terry.

Dalam foto itu, Terry dan Hilbram terlihat akrab sembari mengenakan busana Muslim. Hilbram juga terlihat tersenyum tulus dalam potret tersebut.

Terry mengaku sudah mengenal Hilbram sejak dua puluh tahun lalu. Ia pun meyakini sosok Hilbram adalah orang baik dan ia berdoa sang sahabat meninggal dalam keadaan baik.

“Aku mengetahuinya sejak 20 tahun lalu. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. InshaAllah husnul khotimah Hilbram Dunar,” tambah Terry.

