Ucapan Manis Titi Kamal di Hari Ulang Tahun Dian Sastrowardoyo

JAKARTA - Dian Sastrowardoyo tengah merayakan hari ulang tahunnya ke 42 pada 16 Maret 2024. Bintang film Ada Apa Dengan Cinta itu genap berusia 42 tahun di tahun ini.

Dian Sastrowardoyo pun merayakan hari bahagianya itu dengan berkumpul bersama sahabat-sahabatnya. Beberapa diantaranya merupakan sahabatnya yang dulu tergabung dalam 'Geng Cinta' di film legendaris Ada Apa dengan Cinta, yakni Sissy Prescillia, Titi Kamal, dan Adinia Wirasti.

Mereka tampak berbuka puasa bersama sekaligus merayakan ulang tahun Dian. Kue ulang tahun lengkap dengan lilin diatasnya pun telah tersaji di atas meja.

Titi Kamal pun membagikan foto-foto kebersamaan mereka yang tampak begitu semringah karena kembali bertemu. Kecantikan anggota geng cinta tampak tak pudar meski telah lebih dari 20 tahun berlalu sejak mereka dipersatukan dalam film Ada Apa dengan Cinta.

Selain 'geng cinta', hadir pula rekan artis lain seperti Iwet Ramadhan dan Wulan Guritno yang ikut merayakan ulang tahun Dian.

Melalui keterangan unggahannya, istri Christian Sugiono itu pun menuliskan ucapan selamat ulang tahun serta doa dan harapan terbaik untuk sahabatnya itu.

"Happy bday my beautiful and gorgeous girl @therealdisastr we love you so much, makin sukses, bahagia, tercapai semua keinginan. Love love banget. Thank you for having us love," ujar Titi Kamal dikutip dari unggahan Instagram pribadinya @titi_kamall, Sabtu (16/3/2024).

