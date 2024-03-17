Reuni Penuh Haru Geng Cinta AADC di Ulang Tahun Dian Sastrowardoyo

JAKARTA - Persahabatan bintang film Ada Apa Dengan Cinta? atau AADC hingga kini masih terus terjalin. Empat diantara lima pemain AADC yang tergabung dalam Geng Cinta ini bahkan baru-baru ini hadir untuk memeriahkan acara ulang tahun dari Dian Sastrowardoyo.

'Geng Cinta' sendiri beranggotakan Dian Sastrowardoyo (Cinta), Sissy Priscillia (Milly), Titi Kamal sebagai (Maura), Adinia Wirasti sebagai (Karmen), dan Ladya Cheryl (Alya). Akan tetapi, Ladya Cheryl belakangan tak terlihat berkumpul dengan Geng Cinta.

Melalui unggahan Iwet Ramadhan di Instagram Storynya, empat anggota Geng Cinta terlihat berkumpul untuk merayakan ulang tahun Dian Sastrowardoyo yang ke-42 pada 16 Maret 2024. Suasana haru tercipta saat keempat sahabat ini kembali bertemu.

Mereka melepas rindu dengan pelukan hangat. Air mata Titi Kamal sampai menetes karena terharu dengan pertemuan itu.

Reuni Geng Cinta AADC di Ultah Dian Sastrowardoyo (Foto: Instagram/iwetramadhan)

"Geng Cinta berkumpul di ulang tahun Dian Sastrowardoyo," ujar Iwet Ramadhan dalam keterangan unggahannya di akun @iwetramadhan, Minggu, 17 Maret 2024.

Beberapa unggahan Instagram story rekan-rekan Dian yang hadir juga terlihat mengabadikan momen hangat dan penuh sukacita itu.

Terdengar beberapa soundtrack AADC seperti Ku Bahagia dan Suara Hati Seorang Kekasih yang mengalun sebagai backsound dari unggahan-unggahan tersebut. Backsound tersebut tentunya semakin membangkitkan memori tentang film romansa legendaris itu.

Titi Kamal, Adinia Wirasti, dan Sissy Priscillia juga mengunggah foto kebersamaan mereka sekaligus menuliskan ucapan ulang tahun untuk Dian Sastrowardoyo.