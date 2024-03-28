Series Pay Later Goes To SAE Indonesia, Momen Bertemu Genk Paylater

JAKARTA – Vision+ sukses menggelar screening serial Pay Later di SAE Indonesia, Jakarta Selatan, pada 27 Maret 2024. Acara tersebut dihadiri Cici Tegal dan sang sutradara Ardy Octaviand.

Acara tersebut menjadi kesempatan emas bagi penggemar Pay Later untuk bertemu langsung cast dan sutradara favorit mereka. Tak hanya itu, penonton juga mendapat berbagai informasi menarik tentang series Pay Later.

Serial Pay Later akan tayang di Vision+, pada 29 Maret 2024. Kisahnya tentang seorang karyawan bernama Tika yang hobi berbelanja online menggunakan sistem pembayaran paylater yang justru mendatangkan masalah untuknya.

