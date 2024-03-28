Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Series Pay Later Goes To SAE Indonesia, Momen Bertemu Genk Paylater

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |06:52 WIB
Series <i>Pay Later</i> Goes To SAE Indonesia, Momen Bertemu Genk Paylater
Series Pay Later Goes To SAE Indonesia. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTAVision+ sukses menggelar screening serial Pay Later di SAE Indonesia, Jakarta Selatan, pada 27 Maret 2024. Acara tersebut dihadiri Cici Tegal dan sang sutradara Ardy Octaviand. 

Acara tersebut menjadi kesempatan emas bagi penggemar Pay Later untuk bertemu langsung cast dan sutradara favorit mereka. Tak hanya itu, penonton juga mendapat berbagai informasi menarik tentang series Pay Later

Serial Pay Later akan tayang di Vision+, pada 29 Maret 2024. Kisahnya tentang seorang karyawan bernama Tika yang hobi berbelanja online menggunakan sistem pembayaran paylater yang justru mendatangkan masalah untuknya. 

Namun sebelum tayang, pastikan Anda sudah mengunduh aplikasi Vision+ lewat Play Store dan App Store di sini atau dengan mengakses laman www.visionplus.id. Konten eksklusif Vision+, dapat diakses dengan berlangganan. 

