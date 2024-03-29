Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Catherine Wilson Ogah Tinggal di Makassar, Idham Masse Tak Bisa Berikan Nafkah Batin

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |14:01 WIB
Catherine Wilson Ogah Tinggal di Makassar, Idham Masse Tak Bisa Berikan Nafkah Batin
Idham Masse tak bisa berikan nafkah batin kepada Catherine Wilson (Foto: Ist)
A
A
A

DEPOK - Idham Masse menegaskan jika tak terjadi nafkah batin selama Catherine Wilson menolak tinggal di Makassar, Sulawesi Selatan.

Kuasa hukum Idham Masse, Ilham Rasyid, juga merasa bingung dengan sikap Catherine. Sebab, wanita yang akrab disapa Keket itu bersikeras untuk tak tinggal bareng suami. Di momen yang sama, dia juga menuntut nafkah dari Idham yang berada di Makassar.

Catherine Wilson Ogah Tinggal di Makassar, Idham Masse Tak Bisa Berikan Nafkah Batin

"Jadi lucunya begini, kamu mau dipenuhi hakmu, tapi nggak mau melakukan kewajiban. Kewajibannya apa? Ya ikut sama suami mendampingi suami suka maupun duka, kan begitu," ujar Ilham Rasyid di Pengadilan Agama (PA) Depok, Jawa Barat, belum lama ini.

"Apalagi mau ada nafkah batin," sahut Idham Masse.

Idham sendiri mengaku tak mengetahui pasti alasan Catherine menolak ikut bersamanya. Dia menduga sang aktris kurang betah tinggal di Sidrap karena jauh berbeda dari Ibukota.

"Macam-macamlah, nggak betah segala macam. Mungkin tidak terbiasa dengan suasana kota Sidrap tapi kan yang namanya istri apapun itu kita harus tetap patuh pada suami sepanjang itu baik," ujar Idham.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/33/3020036/idham-masse-ajukan-banding-catherine-wilson-kecewa-TNAK9Sfn1M.jpg
Idham Masse Ajukan Banding, Catherine Wilson Kecewa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/33/3019901/pesan-idham-masse-ke-catherine-wilson-usai-sepakat-bercerai-nUaV6e4Esu.jpg
Pesan Idham Masse ke Catherine Wilson Usai Sepakat Bercerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/33/3019699/idham-masse-minta-catherine-wilson-kembalikan-mobil-yang-diklaim-merupakan-hadiah-ke-pihak-leasing-81rwqDKXtA.jpg
Idham Masse Minta Catherine Wilson Kembalikan Mobil yang Diklaim Merupakan Hadiah ke Pihak Leasing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/33/3019642/bantah-kasih-hadiah-idham-masse-minta-catherine-wilson-kembalikan-mobil-ke-leasing-BpefruAd7w.jpg
Bantah Kasih Hadiah, Idham Masse Minta Catherine Wilson Kembalikan Mobil ke Leasing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/33/3019628/idham-masse-ajukan-banding-keberatan-bayar-nafkah-rp700-juta-ke-catherine-wilson-JN2c4tW56G.jpg
Idham Masse Ajukan Banding, Keberatan Bayar Nafkah Rp700 Juta ke Catherine Wilson
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/33/3017834/catherine-wilson-dituding-sengaja-sembunyikan-mobil-idham-masse-uVZGcVYseQ.jpg
Catherine Wilson Dituding Sengaja Sembunyikan Mobil Idham Masse
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement