Catherine Wilson Ogah Tinggal di Makassar, Idham Masse Tak Bisa Berikan Nafkah Batin

DEPOK - Idham Masse menegaskan jika tak terjadi nafkah batin selama Catherine Wilson menolak tinggal di Makassar, Sulawesi Selatan.

Kuasa hukum Idham Masse, Ilham Rasyid, juga merasa bingung dengan sikap Catherine. Sebab, wanita yang akrab disapa Keket itu bersikeras untuk tak tinggal bareng suami. Di momen yang sama, dia juga menuntut nafkah dari Idham yang berada di Makassar.

"Jadi lucunya begini, kamu mau dipenuhi hakmu, tapi nggak mau melakukan kewajiban. Kewajibannya apa? Ya ikut sama suami mendampingi suami suka maupun duka, kan begitu," ujar Ilham Rasyid di Pengadilan Agama (PA) Depok, Jawa Barat, belum lama ini.

"Apalagi mau ada nafkah batin," sahut Idham Masse.

Idham sendiri mengaku tak mengetahui pasti alasan Catherine menolak ikut bersamanya. Dia menduga sang aktris kurang betah tinggal di Sidrap karena jauh berbeda dari Ibukota.

"Macam-macamlah, nggak betah segala macam. Mungkin tidak terbiasa dengan suasana kota Sidrap tapi kan yang namanya istri apapun itu kita harus tetap patuh pada suami sepanjang itu baik," ujar Idham.