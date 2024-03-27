Catherine Wilson Akui Tak Akan Gegabah Cari Pasangan Usai Resmi Cerai dari Idham Masse

DEPOK - Catherine Wilson mengaku tak ingin gegabah dalam mencari pasangan setelah nantinya resmi bercerai dengan Idham Masse. Keket menegaskan jika perceraian ini tak membuat dirinya trauma dalam berumah tangga.

Diketahui, kegagalannya dalam pernikahan bukan baru kali ini saja. Hal itulah yang membuat wanita 43 tahun ini harus lebih berhati-hati dalam mencari pasangan lagi.

"Kedepannya pengin bisa lanjutin hidup lagi dengan baik, mungkin intropeksi diri, jangan salah pilih lagi, terburu-buru, tergesah-gesah," ujar Catherine Wilson usai sidang di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Rabu, 27 Maret 2024.

"(Perceraian) itu mungkin kesalahan dari diri saya. Jangan cepat menilai, harus lebih realistis lagi kali ya," sambungnya.

Catherine Wilson tak mau gegabah cari pasangan usai cerai dari Idham Mase (Foto: Ravie.MPI)

Sementara itu, sidang perceraian Keket dan Idham sendiri sudah memasuki agenda pembuktian dan saksi dari pihak penggugat. Dalam kesempatan itu, wanita yang akrab disapa Keket ini melibatkan ibu dan kakaknya untuk menjadi saksi dalam sidang tersebut.

"Karena disini saya mencari kebenaran ya makanya saya memberikan bukti dan menghadirkan saksi," jelasnya.

