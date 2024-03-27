Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Catherine Wilson Akui Tak Akan Gegabah Cari Pasangan Usai Resmi Cerai dari Idham Masse

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |02:30 WIB
Catherine Wilson Akui Tak Akan Gegabah Cari Pasangan Usai Resmi Cerai dari Idham Masse
Catherine Wilson tak mau gegabah cari pasangan usai cerai dari Idham Mase (Foto: Instagram/catherinewilson)
A
A
A

DEPOK - Catherine Wilson mengaku tak ingin gegabah dalam mencari pasangan setelah nantinya resmi bercerai dengan Idham Masse. Keket menegaskan jika perceraian ini tak membuat dirinya trauma dalam berumah tangga.

Diketahui, kegagalannya dalam pernikahan bukan baru kali ini saja. Hal itulah yang membuat wanita 43 tahun ini harus lebih berhati-hati dalam mencari pasangan lagi.

"Kedepannya pengin bisa lanjutin hidup lagi dengan baik, mungkin intropeksi diri, jangan salah pilih lagi, terburu-buru, tergesah-gesah," ujar Catherine Wilson usai sidang di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Rabu, 27 Maret 2024.

"(Perceraian) itu mungkin kesalahan dari diri saya. Jangan cepat menilai, harus lebih realistis lagi kali ya," sambungnya.

Catherine Wilson (MPI)

Catherine Wilson tak mau gegabah cari pasangan usai cerai dari Idham Mase (Foto: Ravie.MPI)

Sementara itu, sidang perceraian Keket dan Idham sendiri sudah memasuki agenda pembuktian dan saksi dari pihak penggugat. Dalam kesempatan itu, wanita yang akrab disapa Keket ini melibatkan ibu dan kakaknya untuk menjadi saksi dalam sidang tersebut.

"Karena disini saya mencari kebenaran ya makanya saya memberikan bukti dan menghadirkan saksi," jelasnya.

(van)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/33/3020036/idham-masse-ajukan-banding-catherine-wilson-kecewa-TNAK9Sfn1M.jpg
Idham Masse Ajukan Banding, Catherine Wilson Kecewa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/33/3019901/pesan-idham-masse-ke-catherine-wilson-usai-sepakat-bercerai-nUaV6e4Esu.jpg
Pesan Idham Masse ke Catherine Wilson Usai Sepakat Bercerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/33/3019699/idham-masse-minta-catherine-wilson-kembalikan-mobil-yang-diklaim-merupakan-hadiah-ke-pihak-leasing-81rwqDKXtA.jpg
Idham Masse Minta Catherine Wilson Kembalikan Mobil yang Diklaim Merupakan Hadiah ke Pihak Leasing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/33/3019642/bantah-kasih-hadiah-idham-masse-minta-catherine-wilson-kembalikan-mobil-ke-leasing-BpefruAd7w.jpg
Bantah Kasih Hadiah, Idham Masse Minta Catherine Wilson Kembalikan Mobil ke Leasing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/33/3019628/idham-masse-ajukan-banding-keberatan-bayar-nafkah-rp700-juta-ke-catherine-wilson-JN2c4tW56G.jpg
Idham Masse Ajukan Banding, Keberatan Bayar Nafkah Rp700 Juta ke Catherine Wilson
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/33/3017834/catherine-wilson-dituding-sengaja-sembunyikan-mobil-idham-masse-uVZGcVYseQ.jpg
Catherine Wilson Dituding Sengaja Sembunyikan Mobil Idham Masse
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement