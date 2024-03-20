Advertisement
HOT GOSSIP

Aziz Hedra Sangat Bahagia Wajahnya Terpampang di Instagram Ariana Grande

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |22:03 WIB
Aziz Hedra Sangat Bahagia Wajahnya Terpampang di Instagram Ariana Grande
Aziz Hedra senang wajahnya terpampang di Instagram Ariana Grande (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Wajah Aziz Hedra telah terpampang di Times Square New York usai menghadirkan EP Lesson. Ini merupakan pencapaian besar bagi Aziz Hedra yang baru saja memulai karirnya di industri musik sejak lagu hitnya Somebody's Pleasure dirilis.

Namun, kebahagiaan Aziz Hedra tidak berhenti di situ. Dia juga merasakan kegembiraan lain ketika lagunya dirilis bersamaan dengan idolanya, Ariana Grande. Ketika Ariana mengunggah video merayakan keberadaannya di Times Square New York, wajah Aziz Hedra tampak di belakangnya.

Aziz Hedra Sangat Bahagia Wajahnya Terpampang di Instagram Ariana Grande

Hal ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi Aziz Hedra. Dia pun membagikan kembali postingan Ariana Grande di Instagram-nya dan menulis, "setidaknya dia tahu aku masih hidup.

