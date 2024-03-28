Ananta Rispo Ungkap Momen Kocak saat Syuting Series Arab Maklum 2

JAKARTA - Komika Ananta Rispo mengungkapkan momen kocak yang dialaminya saat syuting serial Arab Maklum 2 di Bali. Dia mengaku, membawa serta anaknya saat syuting di Pulau Dewata.

“Yang paling saya ingat itu ketika saya membawa anak untuk ikut syuting. Saya malah diomelin sama orang-orang di sana. Katanya, berisik. Pas mau keluar dari ruangan, eh gagang pintunya malah patah,” ujarnya sambil tergelak.

Hal lain yang diingat Rispo adalah lokasi villa yang menjadi tempat syuting terakhir mereka. “Itu kan jauh banget ya dan jalanan ke sana sempit sampai-sampai banyak truk yang terbalik,” katanya.

Ananta Rispo kemudian mengungkapkan alasan yang membuat masyarakat harus menonton Arab Maklum 2. Dia menyebut, series tersebut akan menghibur masyarakat dengan tingkah pola para cast-nya dan keindahan Bali yang menjadi set mereka.