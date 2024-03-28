Rindu Anak, Ammar Zoni Bawa Mainan ke Rutan Salemba

JAKARTA - Ammar Zoni telah dipindahkan ke Rutan Salemba. Kini kasusnya naik P21 dan kini berkas perkaranya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat (Kejari).

Sebelum dibawa ke Rutan Salemba, terlihat Ammar Zoni membawa mainan anak-anak berbentuk kotak persegi panjang, tampaknya mainan anak masih baru.

Jon Mathias selaku kuasa hukum mengatakan, mainan dibawa Ammar Zoni merupakan bentuk kerinduan kliennya terhadap anak-anaknya. Mainan itu didapatkan dari salah seorang sahabatnya.

"Kalau masalah mainan anak itu mungkin yang saya pernah dengar itu dia pernah pesan ke temannya untuk dibelikan mainan anak dan diberikan ke anaknya mungkin belum sempat barangkali," kata Jon Mathias saat ditemui di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Kamis (28/3/2024).

Jon Mathias menilai keputusan Ammar membeli mainan merupakan sesuatu yang wajar. Apalagi mantan suami Irish Bella itu telah lama bertemu dengan anak-anaknya, semenjak ditahan di Polres Metro Jakarta Barat pada Desember 2023.

"Pastilah namanya kalau sepanjang kita ini normal, siapa yang enggak rindu sama anak ya. Ini sudah lazim, orang gila aja bisa rindu sama anaknya apalagi orang normal dan selama ini Ammar itu deket dengan anaknya," jelas Jon Mathias.

Mainan dibeli Ammar Zoni tak kunjung diberikan kepada anaknya, lantaran sejauh ini belum ada keluarga membesuk kliennya.