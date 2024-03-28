Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bikin Kaget, Ammar Zoni Berubah Drastis saat Tiba di Kejari Jakbar

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |15:21 WIB
Bikin Kaget, Ammar Zoni Berubah Drastis saat Tiba di Kejari Jakbar
Penampilan baru Ammar Zoni bikin kaget (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ammar Zoni diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dari Polres Metro Jakarta Barat pasca berkas kasus perkaranya lengkap atau P21, pada Kamis, (28/3/2024).

Namun, penampilan Ammar Zoni justru menjadi sorotan. Saat tiba di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Ammar Zoni lantas terlihat turun dari mobil tahanan yang membawanya.

Ia tampak mengenakan pakaian serba hitam, lengkap dengan peci yang sesekali ia pakai di kepalanya. Namun, penampilan Ammar Zoni terlihat lebih berbeda dengan jenggot lebat dan panjang yang menutupi hampir seluruh bagian dagunya.

Bikin Kaget, Ammar Zoni Berubah Drastis saat Tiba di Kejari Jakbar

Selain itu, bobot badannya tampak lebih berisi. Wajahnya juga tampak ikut membengkak diiringi dengan kenaikan berat badannya. Meski begitu, wajah dan penampilan Ammar Zoni terlihat lebih lusuh dan pucat.

Meski sempat dihujani pertanyaan oleh awak media, namun mantan suami Irish Bella itu tampak diam seribu bahasa. Ia sesekali hanya menebar senyuman sambil terus berjalan cepat.

Dalam kesempatan tersebut, Ammar Zoni sendiri tampak didampingi oleh sang kuasa hukum, Jon Mathias, tepatnya saat tiba di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.

Berkas perkara kasus penyalahgunaan narkoba menyeret Ammar Zoni telah dinyatakan naik ke tahap P21 dan telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat (Kejari).

Kepala Kejari Jakbar, Hendri Antoro mengatakan setelah diterima berkas perkara selanjutnya akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk disidangkan.

Sejauh ini, rencana persidangan belum diketahui pasalnya berkas perkara masih di Kejari Jakbar dan belum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

"Kami ada penyerahan tersangka Ammar Zoni atau sering disebut tahap 2, tahap 2 merupakan penyerahan berkas dan barang bukti selanjutnya kami akan limpahkan ke Pengadilan Jakarta Barat," kata Hendri Antoro saat ditemui di kantornya, Kamis (28/3/2024).

"Sekitar jam 11 lebih sampe disini dan sudah diselesaikan ke administrasi diantaranya barang buktinya di ruangan tahanan di belakang sana," lanjutnya.

