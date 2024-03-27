Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Profil Harvey Moeis, Suami Sandra Dewi yang Ditetapkan Sebagai Tersangka Korupsi

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |23:30 WIB
Profil Harvey Moeis, Suami Sandra Dewi yang Ditetapkan Sebagai Tersangka Korupsi
Profil Harvey Moeis, suami Sandra Dewi jadi tersangka korupsi (foto: ist)
JAKARTA - Profil Harvey Moeis, suami Sandra Dewi tiba-tiba menjadi sorotan publik setelah Kejaksaan Agung mengumumkan dirinya menjadi tersangka dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah.

Kabar tersebut benar-benar mengejutkan banyak masyarakat Indonesia. Pasalnya, Sandra Dewi dan Harvey Moeis menjadi sepasang kekasih selebritis yang romantis, jauh dari berita negatif. Keharmonisan keluarganya kerap dieluh-eluhkan oleh netizen. Bahkan tidak sedikit netizen perempuan yang ingin memiliki suami seperti Harvey Moeis karena terlihat sebagai pemimpin keluarga yang sempurna.

Profil Harvey Moeis, Suami Sandra Dewi yang Ditetapkan Sebagai Tersangka Korupsi

Namun di balik kesempurnaan dan kebahagiaan yang terlihat, ternyata Harvey Moeis melakukan tindakan korupsi. Hal ini yang membuat netizen ingin mengorek lebih jauh seperti apa sebenarnya sosok Harvey Moeis.

Berikut ini, Okezone telah merangkum profil Harvey Moeis dari berbagai sumber.

Profil Harvey Moeis

Harvey Moeis lahir pada 30 November 1985. Ia menikah dengan Sandra Dewi pada 8 November 2016 di Cinderella's Castle, Disneyland, Tokyo, Jepang. Pernikahan keduanya berhasil menjadi sorotan netizen. Kala itu Sandra Dewi benar-benar bak princess di negeri dongeng.

Hal tersebut tentu membuat netizen menilai suami Sandra Dewi bergelimang harta. Nyatanya, hal itu benar adanya.

Harvey Moeis bekerja sebagai pengusaha yang bergerak di batubara. Di samping itu, ia memegang saham di beberapa perusahaan. Mulai dari CV Venus Inti Perkasa, PT Tinindo Inter Nusa, PT Refined Bangka Tin, PT Sariwiguna Binda Sentosa, hingga PT Stanindo Inti Perkasa.

Mantan Sekjen Prodem Satyo Purwanto juga mengungkapkan bahwa tambang timah di Bangka Belitung merupakan kuasa Harvey Moeis. Harvey Moeis menjadi pemain tunggal bisnis timah dari hulu ke hilir.

Namun, Harvey Moeis dan Sandra Dewi tidak pernah memamerkan hartanya. Keduanya terlihat hidup sederhana saja. Hal ini sering kali membuat netizen menilai jika Harvey dan Sandra Dewi memang bukan orang kaya baru yang suka memamerkan kekayaan.

Hal tersebut memang benar adanya. Kekayaan ini ternyata telah dirasakan oleh Harvey Moeis sejak dahulu. Keluarganya diketahui sangat berada. Namun, saat ini dikabarkan ayahnya bernama Hayong Moeis sudah meninggal dunia. Kini hanya tinggal sang ibu, Irma Silviani.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
