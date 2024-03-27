Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Idham Masse Sempat Setop Nafkah ke Catherine Wilson

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |22:08 WIB
Alasan Idham Masse Sempat Setop Nafkah ke Catherine Wilson
Alasan Idham Masse setop nafkah ke Catherine Wilson (Foto: Ist)
A
A
A

DEPOK - Idham Masse akhirnya mengakui jika ia sempat berhenti memberikan nafkah kepada istrinya, Catherine Wilson. Idham menegaskan sikap itu diambil bukan tanpa alasan.

Sejatinya, kata Idham, nafkah yang diminta Catherine Wilson setiap bulan senilai Rp100 juta. Seiring berjalannya waktu, Idham merasa Catherine tak lagi patuh sebagai istri.

Catherine juga disinyalir menolak ikut sang suami untuk tinggal di Sidrap, Sulawesi Selatan.

Idham Masse Sempat Setop Nafkah ke Catherine Wilson, Ini Alasannya

"Iya awal-awal saya kasih. Lama-lama saya nggak kasih lagi karena namanya nafkah kalau pendapatan saya lagi drop apa yang mau saya kasih yang dia minta?" ujar Idham Masse di Pengadilan Agama (PA) Depok, Rabu (27/3/2024).

"Kalau emang rezekinya baik ya nggak apa-apa dikasih. Saya nggak kasih karena dia nggak mau lagi ke Makassar. Dia nggak mau lagi tinggal di Sidrap, dia maunya ke Jakarta. Nggak mungkin saya kasih lagi," sambungnya.

Idham sendiri mengaku tidak mengetahui pasti berapa lama nafkah untuk Catherine terputus.

Sementara itu, Catherine dalam gugatannya menuntut Idham membayar total nafkah tersebut senilai Rp1,2 Miliar.

"Saya nggak tau berapa bulan karena lumayan agak lama saya jadi nggak inget lagi," jelasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/33/3020036/idham-masse-ajukan-banding-catherine-wilson-kecewa-TNAK9Sfn1M.jpg
Idham Masse Ajukan Banding, Catherine Wilson Kecewa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/33/3019901/pesan-idham-masse-ke-catherine-wilson-usai-sepakat-bercerai-nUaV6e4Esu.jpg
Pesan Idham Masse ke Catherine Wilson Usai Sepakat Bercerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/33/3019699/idham-masse-minta-catherine-wilson-kembalikan-mobil-yang-diklaim-merupakan-hadiah-ke-pihak-leasing-81rwqDKXtA.jpg
Idham Masse Minta Catherine Wilson Kembalikan Mobil yang Diklaim Merupakan Hadiah ke Pihak Leasing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/33/3019642/bantah-kasih-hadiah-idham-masse-minta-catherine-wilson-kembalikan-mobil-ke-leasing-BpefruAd7w.jpg
Bantah Kasih Hadiah, Idham Masse Minta Catherine Wilson Kembalikan Mobil ke Leasing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/33/3019628/idham-masse-ajukan-banding-keberatan-bayar-nafkah-rp700-juta-ke-catherine-wilson-JN2c4tW56G.jpg
Idham Masse Ajukan Banding, Keberatan Bayar Nafkah Rp700 Juta ke Catherine Wilson
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/33/3017834/catherine-wilson-dituding-sengaja-sembunyikan-mobil-idham-masse-uVZGcVYseQ.jpg
Catherine Wilson Dituding Sengaja Sembunyikan Mobil Idham Masse
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement