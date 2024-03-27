Alasan Idham Masse Sempat Setop Nafkah ke Catherine Wilson

DEPOK - Idham Masse akhirnya mengakui jika ia sempat berhenti memberikan nafkah kepada istrinya, Catherine Wilson. Idham menegaskan sikap itu diambil bukan tanpa alasan.

Sejatinya, kata Idham, nafkah yang diminta Catherine Wilson setiap bulan senilai Rp100 juta. Seiring berjalannya waktu, Idham merasa Catherine tak lagi patuh sebagai istri.

Catherine juga disinyalir menolak ikut sang suami untuk tinggal di Sidrap, Sulawesi Selatan.

"Iya awal-awal saya kasih. Lama-lama saya nggak kasih lagi karena namanya nafkah kalau pendapatan saya lagi drop apa yang mau saya kasih yang dia minta?" ujar Idham Masse di Pengadilan Agama (PA) Depok, Rabu (27/3/2024).

"Kalau emang rezekinya baik ya nggak apa-apa dikasih. Saya nggak kasih karena dia nggak mau lagi ke Makassar. Dia nggak mau lagi tinggal di Sidrap, dia maunya ke Jakarta. Nggak mungkin saya kasih lagi," sambungnya.

Idham sendiri mengaku tidak mengetahui pasti berapa lama nafkah untuk Catherine terputus.

Sementara itu, Catherine dalam gugatannya menuntut Idham membayar total nafkah tersebut senilai Rp1,2 Miliar.

"Saya nggak tau berapa bulan karena lumayan agak lama saya jadi nggak inget lagi," jelasnya.