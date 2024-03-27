Alasan Catherine Wilson Jadikan Ibu dan Kakak sebagai Saksi di Sidang Cerai

DEPOK - Catherine Wilson dan Idham Masse baru saja menjalani sidang perceraian dengan agenda pembuktian dan saksi dari penggugat di Pengadilan Agama (PA) Depok, Jawa Barat, Rabu (27/3/2024).

Adapun saksi yang dihadirkan Catherine selaku penggugat yakni ibu dan kakaknya. Wanita 43 tahun itu lalu menyampaikan alasannya melibatkan anggota keluarga dalam proses perceraiannya.

BACA JUGA: Catherine Wilson Yakin Rumah Tangganya dengan Idham Masse Tak Akan Pernah Membaik

"Karena disini saya mencari kebenaran ya makanya saya memberikan bukti dan menghadirkan saksi," ujar Catherine Wilson usai sidang.

Dalam persidangan hari ini, wanita yang akrab disapa Keket ini juga telah membawa sejumlah bukti.

"Bukti-bukti yang ada aja kalau memang saya tidak dinafkahi. Ya bukti-bukti seperti akta notaris, transferan, terus perjanjian pra-nikah, itu semuanya saya lampirkan," jelasnya.

BACA JUGA: