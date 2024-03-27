Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Catherine Wilson Jadikan Ibu dan Kakak sebagai Saksi di Sidang Cerai

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |15:01 WIB
Alasan Catherine Wilson Jadikan Ibu dan Kakak sebagai Saksi di Sidang Cerai
Alasan Catherine Wilson hadirkan saksi ibu dan kakak (Foto: Okezone)
A
A
A

DEPOK - Catherine Wilson dan Idham Masse baru saja menjalani sidang perceraian dengan agenda pembuktian dan saksi dari penggugat di Pengadilan Agama (PA) Depok, Jawa Barat, Rabu (27/3/2024).

Adapun saksi yang dihadirkan Catherine selaku penggugat yakni ibu dan kakaknya. Wanita 43 tahun itu lalu menyampaikan alasannya melibatkan anggota keluarga dalam proses perceraiannya.

Alasan Catherine Wilson Jadikan Ibu dan Kakak sebagai Saksi di Sidang Cerai

"Karena disini saya mencari kebenaran ya makanya saya memberikan bukti dan menghadirkan saksi," ujar Catherine Wilson usai sidang.

Dalam persidangan hari ini, wanita yang akrab disapa Keket ini juga telah membawa sejumlah bukti.

"Bukti-bukti yang ada aja kalau memang saya tidak dinafkahi. Ya bukti-bukti seperti akta notaris, transferan, terus perjanjian pra-nikah, itu semuanya saya lampirkan," jelasnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/33/3020036/idham-masse-ajukan-banding-catherine-wilson-kecewa-TNAK9Sfn1M.jpg
Idham Masse Ajukan Banding, Catherine Wilson Kecewa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/33/3019901/pesan-idham-masse-ke-catherine-wilson-usai-sepakat-bercerai-nUaV6e4Esu.jpg
Pesan Idham Masse ke Catherine Wilson Usai Sepakat Bercerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/33/3019699/idham-masse-minta-catherine-wilson-kembalikan-mobil-yang-diklaim-merupakan-hadiah-ke-pihak-leasing-81rwqDKXtA.jpg
Idham Masse Minta Catherine Wilson Kembalikan Mobil yang Diklaim Merupakan Hadiah ke Pihak Leasing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/33/3019642/bantah-kasih-hadiah-idham-masse-minta-catherine-wilson-kembalikan-mobil-ke-leasing-BpefruAd7w.jpg
Bantah Kasih Hadiah, Idham Masse Minta Catherine Wilson Kembalikan Mobil ke Leasing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/33/3019628/idham-masse-ajukan-banding-keberatan-bayar-nafkah-rp700-juta-ke-catherine-wilson-JN2c4tW56G.jpg
Idham Masse Ajukan Banding, Keberatan Bayar Nafkah Rp700 Juta ke Catherine Wilson
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/33/3017834/catherine-wilson-dituding-sengaja-sembunyikan-mobil-idham-masse-uVZGcVYseQ.jpg
Catherine Wilson Dituding Sengaja Sembunyikan Mobil Idham Masse
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement