HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Keukeuh Cerai, Catherine Wilson Tutup Pintu Damai dengan Idham Masse

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |14:31 WIB
Keukeuh Cerai, Catherine Wilson Tutup Pintu Damai dengan Idham Masse
Catherine Wilson keukeuh cerai dari Idham Mase (Foto: IG Catherine Wilson)
A
A
A

DEPOK - Catherine Wilson memilih untuk menutup pintu damai dengan suaminya, Idham Masse di tengah proses perceraian yang bergulir di Pengadilan Agama (PA) Depok, Jawa barat.

Bukan tanpa sebab, Catherine merasa perceraian adalah jalan terbaik bagi rumah tangganya dengan Idham. Dia juga ingin membuka lembaran baru lagi setelah nantinya resmi bercerai.

Keukeuh Cerai, Catherine Wilson Tutup Pintu Damai dengan Idham Masse

"Sudah nggak ada damai, iya bercerailah biar bisa melanjutkan hidup masing-masing ya," ujar wanita yang akrab disapa Keket itu di PA Depok, Rabu (27/3/2024).

"Memang udah nggak ada kecocokan aja," sambungnya.

Lebih lanjut, wanita 43 tahun itu juga mengaku tak ingin gegabah dalam mencari pasangan di kemudian hari.

Halaman:
1 2
