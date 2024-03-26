Pose Pegang Perut di Ultah Krisdayanti, Aurel Hermansyah Dikira Hamil

JAKARTA - Aurel Hermansyah diduga kembali hamil dan mengandung anak ketiga, buah cintanya dengan Atta Halilintar. Dugaan ini muncul usai Atta mengunggah foto sang istri saat hadir di perayaan ulang tahun Krisdayanti beberapa hari lalu.

Dalam unggahan tersebut, Aurel terlihat bikin salah fokus lantaran posenya saat berfoto dengan keluarga Krisdayanti.

Diketahui, Atta dan Aurel hadir di ultah Krisdayanti dengan membawa hadiah spesial. Bahkan mereka memberi jam tangan mewah untuk pelantun Mencintaimu itu.

Atta Halilintar pun mengunggah momen hangat di hari ulang tahun sang mertua. Dia bersama Aurel dan kedua anak mereka berfoto bersama mertuanya serta ketiga adik iparnya. Atta pun mengucapkan selamat ulang tahun untuk Krisdayanti beserta doa dan harapan terbaik.

Aurel Hermansyah diduga hamil lagi (Foto: Instagram/aurelie.hermansyah)





"Selamat hari lahir Kris Dayanti, berkah serta mulia Gemmi Ameena Azura," tulis Atta Halilintar dikutip dari unggahan Instagram pribadinya @attahalilintar, Selasa (26/3/2024).

Perhatian netizen bukan tertuju kepada momen kehangatan keluarga itu melainkan hanya kepada Aurel Hermansyah. Pasalnya, Aurel berpose dengan memegang perutnya sehingga beberapa netizen menduga Aurel Hermansyah tengah hamil.

Namun, netizen lainnya menyebut bahwa pose pegang perut tak melulu dikaitkan dengan kehamilan. Sehingga, belum tentu Aurel hamil melainkan hanya gesture tubuhnya saja memang sedang memegang perutnya.

"Aurel megangin perut, apa lagi hamil lagi ya," tulis @13***.