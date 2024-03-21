Queen of Tears Masih Tayang, Kim Soo Hyun sudah Digaet Bintangi Knock Off

SEOUL - Kim Soo Hyun dikabarkan tengah mempertimbangkan tawaran membintangi drama baru sutradara Park Hyun Suk berjudul Knock Off. Sutradara Park dikenal lewat drama Forest of Secrets 2.

BACA JUGA: Oh Jung Se Reuni dengan Kim Soo Hyun dalam Drama Queen of Tears

Kabar tersebut kemudian ditanggapi agensi sang aktor, GOLDMEDALIST. “Dia masih mempertimbangkan dengan sangat positif untuk membintangi Knock Off,” ujar agensi tersebut seperti dikutip dari Sedaily, Kamis (21/3/2024).

Tak ada informasi mendetail terkait karakter apa yang akan diperankan Kim Soo Hyun dalam drama ini. Tim produksi juga dikabarkan masih dalam proses casting dan belum menentukan stasiun TV yang akan menayangkan drama tersebut.

Selain itu, menurut Koreaboo, drama bergenre black comedy ini masih dalam tahap diskusi untuk bisa tayang di platform Over-the-Top (OTT).

BACA JUGA: Komika Singgih Sahara Diduga Menipu Rp250 Juta Berkedok Open Donasi

Drama baru Kim Soo Hyun, Queen of Tears masih tayang di tvN. Episode 4 drama itu yang tayang pada 17 Maret silam bahkan sukses membukukan rating dua digit sebesar 12,98 persen. Cast dan drama itu juga sukses menjadi pembicaraan publik di internet.*

(SIS)