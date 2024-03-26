Menu Wajib Deva Mahenra saat Sahur dan Buka Puasa

Deva Mahenra ungkap menu wajib saat sahur dan berbuka puasa (Foto: Instagram/devamahenra)

JAKARTA - Deva Mahenra mengungkapkan menu wajibaya saat sahur dan berbuka puasa. Alih-alih makanan dengan skill memasak yang tinggi, suami Mikha Tambayong ini justru memilih telur dadar untuk dia santap.

Diaku Deva, telur dadar merupakan makanan yang bisa disantapnya saat masih kecil.

"Tapi menu yang harus selalu ada baik buka puasa atau sahur telur dadar. Itu harus kayak udah tradisi dari kecil," ungkap Deva Mahenra di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 25 Maret 2024.

Tak hanya itu, telur dadar tersebut hanya bisa dimasak oleh Deva. Sehingga Mikha Tambayong sebagai sang istri tidak dilibatkan dalam proses pembuatannya.

"Kebetulan kalau telur dadar itu spesialisasi saya. Jadi, saya yang bikin ya," jelas Deva Mahenra.

Deva Mahenra ungkap menu wajib saat sahur dan berbuka puasa (Foto: Instagram/devamahenra)





Selain telur dadar, selama bulan puasa aktor 33 tahun ini juga mengkonsumsi gorengan dan takjil meski sebenarnya tidak sehat.

Namun untuk meminimalisir itu, Deva Mahenra tidak lupa mengkonsumsi multivitamin.

"Jadi kita juga pengen menikmati makanan-makanan itu kan dan kita tahu makanan itu gak bisa memenuhi nutrisi," kata Deva Mahenra.

"Jadi ya untuk mengisi itu di combine sama multivitamin," lanjutnya.