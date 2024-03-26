Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Menu Wajib Deva Mahenra saat Sahur dan Buka Puasa

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |18:35 WIB
Menu Wajib Deva Mahenra saat Sahur dan Buka Puasa
Deva Mahenra ungkap menu wajib saat sahur dan berbuka puasa (Foto: Instagram/devamahenra)
A
A
A

JAKARTA - Deva Mahenra mengungkapkan menu wajibaya saat sahur dan berbuka puasa. Alih-alih makanan dengan skill memasak yang tinggi, suami Mikha Tambayong ini justru memilih telur dadar untuk dia santap.

Diaku Deva, telur dadar merupakan makanan yang bisa disantapnya saat masih kecil.

"Tapi menu yang harus selalu ada baik buka puasa atau sahur telur dadar. Itu harus kayak udah tradisi dari kecil," ungkap Deva Mahenra di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 25 Maret 2024.

Tak hanya itu, telur dadar tersebut hanya bisa dimasak oleh Deva. Sehingga Mikha Tambayong sebagai sang istri tidak dilibatkan dalam proses pembuatannya.

"Kebetulan kalau telur dadar itu spesialisasi saya. Jadi, saya yang bikin ya," jelas Deva Mahenra.

Deva Mahenra dan Mikha Tambayong

Deva Mahenra ungkap menu wajib saat sahur dan berbuka puasa (Foto: Instagram/devamahenra)


Selain telur dadar, selama bulan puasa aktor 33 tahun ini juga mengkonsumsi gorengan dan takjil meski sebenarnya tidak sehat.

Namun untuk meminimalisir itu, Deva Mahenra tidak lupa mengkonsumsi multivitamin.

"Jadi kita juga pengen menikmati makanan-makanan itu kan dan kita tahu makanan itu gak bisa memenuhi nutrisi," kata Deva Mahenra.

"Jadi ya untuk mengisi itu di combine sama multivitamin," lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/33/3155543/deva_mahenra-PCaA_large.jpg
Deva Mahenra Legawa Dicap Duta Perselingkuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/14/206/3122301/deva_mahenra-h2fB_large.jpg
La Tahzan, ketika Deva Mahenra Kembali Selingkuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/33/3026971/deva-mahenra-khawatir-pada-mikha-tambayong-usai-dijodohkan-dengan-davina-karamoy-y4LZA79u1f.jpg
Deva Mahenra Khawatir pada Mikha Tambayong usai Dijodohkan dengan Davina Karamoy
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/33/3019991/davina-karamoy-gugup-beradegan-dewasa-dengan-deva-mahenra-nNwXdqzMZb.jpg
Davina Karamoy Gugup Beradegan Dewasa dengan Deva Mahenra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/33/3019866/deva-mahenra-siap-diserang-netizen-usai-perankan-sosok-suami-selingkuh-ardGYyWjPG.jpg
Deva Mahenra Siap Diserang Netizen Usai Perankan Sosok Suami Selingkuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/33/3016668/kisruh-sikap-buruk-artis-senior-deva-mahenra-stop-menebak-nebak-vTGK2mF9Ow.jpg
Kisruh Sikap Buruk Artis Senior, Deva Mahenra : Stop Menebak-nebak
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement