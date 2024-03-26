Klarifikasi Hasyakyla Soal Nyetir Mobil Sambil Mabuk: Aku Habis Putus

JAKARTA - Hasyakyla baru saja mengunggah drunk text tergokilnya melalui Instagram Story. Diakui kakak Zara Adisty ini, dia pernah menyetir mobil dalam keadaan mabuk.

Sontak, hal ini langsung menjadi perbincangan hangat warga X. Sampai akhirnya Hasyakyla melakukan klarifikasi.

Mulanya, Hasyakyla memperlihatkan drunk text dengan seseorang bernama Hana. Kyla dalam posisi mabuk melaporkan jika dirinya sedang berada di kemang dan mobilnya hancur.

"Gua di Kemang han. ancur mobil gua. Jalan aja slalu bunyi berasap. Sudah parah bgt. Setirnya nggak bisa lurus. Terus kalau jalan suka kayak kanan kiri sendiri dan bunyi kenceng banget. Gua nabrak bundaran," kata Kyla pada temannya dalam pesan WhatsApp, dikutip dari Instagram @hasyakyla, Selasa (26/3/2024).

Melihat unggahan tersebut, salah satu warganet terlihat membalas Instagram story Kyla.

"Hadeh kocak bgt dah mabok sambil bawa mobil. Udah gede tapi ga ada sense of responsibility ya ternyata, heran wkwk. Bayangin yg lo tabrak bukan bunderan tp orang? Kalo lo mabok yg mati lo sendiri sih bodoamat, mikir ga sih kalo itu berpotensi besar bgt buat nyelakain org lain?" tulis @athe****.

Hasyakyla beri klarifikasi soal nyetir sambil mabuk (Foto: Instagram/hasyakyla)





Hasyakyla tentu tidak tinggal diam mendapat respons tersebut dari netizen. Ia mencoba memberikan klarifikasi di Instagram storynya.

"Dikiranya aing teh berniat mabok at that time. Dikiranya gue gapunya pilihan lain selain nyetir sendiri / berusaha nunggu turun dulu. sok pinter cabe. gue cukup dewasa lah buat ginian, masi punya logika. dikira orang MAU kecelakaan?" tulis Hasyakyla.

"'Kalo lo mati sendiri sih bodoamat" ceunah. ceuk aing mah orang yg rambut merahnya jelek yg cpt mati mah," lanjutnya.

Unggahan Instagram story Hasyakyla itu berhasil jadi perbincangan netizen di X. Hingga akhirnya Kyla kembali buka suara membuat klarifikasi melalui akun X pribadinya.

"Duh maaf ya udah jadi orang jahat karena nyetir dalam keadaan mabuk, jahat bgt. Saya dicekokin sama org gjls malam itu di dd, bs semabuk itu krn sendirian baru putus, gpnya pilihan," tulis Hasyakyla.

"Karena masalahnya, saya gbs bgt ditantang2 gt. Nextnya saya minum air putih aja yah, mobil juga udh 3 bulanan disita mama. Semoga kamu yg menghujat edan2an dipastikan gak pernah punya kesalahan bodoh kayak saya ya, sorry bruu," lanjut Kyla.