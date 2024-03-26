Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sempat Vakum, Yoppi Tanjuang Kembali Buat Konten dengan Genre Baru

Pasopati Baladika , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |06:00 WIB
Sempat Vakum, Yoppi Tanjuang Kembali Buat Konten dengan Genre Baru
Sempat vakum, Yoppi Tanjuang kembali buat konten dengan genre baru. (Foto: StarHits)
JAKARTA - Yoppi Tanjuang merupakan salah satu content creator yang sukses memanfaatkan YouTube sebagai wadah untuk berkarya. Dia mengawali kariernya sebagai content creator musik, pada 2016. 

Namun dengan berjalannya waktu, Yoppi memutuskan vakum dari dunia musik dan YouTube pada 2019. Namun saat menikah setahun kemudian, Yoppi mengaku, mendapatkan banyak inspirasi dalam membuat konten. 

“Jadi saya menikah tahun 2020. Dari situ saya mendapat banyak inspirasi dan pengalaman baru dalam kehidupan pernikahan yang kemudian dituangkan dalam berbagai video dan berlangsung sampai saat in,” ungkap Yoppi.

Yoppi mengaku, membangun karier sebagai content creator tak selalu mulus. Namun dia dapat menyiasatinya dengan berbagai inovasi dan konsistensi. Dia mengaku, banyak belajar dari Irfan Ghafur.

Yoppi Tanjuang. (Foto: StarHits)

