Sandhy Sondoro Ungkap Manfaat Makan Kencur Sebelum Manggung

JAKARTA - Sandhy Sondoro dikenal sebagai penyanyi yang memiliki warna suaranya khas dan berkarisma. Telah melalang buana di industri musik Tanah Air membuat Sandhy memiliki cara khusus untuk menjaga pita suaranya.

Salah satunya ritual khusus sebelum tampil di atas panggung.

Pria berusia 50 tahun ini rupanya hobi makan kencur sebelum bernyanyi.

“Saya makan kencur (sebelum manggung), saya gadoin,” ungkap Sandhy saat ditemui di Gedung iNews Tower, Jakarta Pusat, Senin (25/3/2024).

Sandhy mengatakan efek memakan kencur sebelum manggung ternyata begitu bermanfaat untuk tenggorokannya. Ritual ini pun bisa menjaga kestabilan suaranya saat di atas panggung.

Sandhy Sondoro ungkap manfaat konsumsi kencur sebelum manggung (Foto: Annastasya/MPI)





Kebiasaan ini pun rutin Sandhy kerjakan khususnya sebelum tampil agar memberikan penampilan dari suara terbaiknya.

“Ya memang itu bagus buat tenggorokan. Dan itu kam mengandung anti biotik ya,” jawabnya.

Tak cuma saat manggung, Sandhy juga sering mengonsumsi kencur saat mulai merasa tak enak badan.

Ketika merasakan gejala flu, pelantun Tak Pernah Padam ini juga mengonsumsi kencur tersebut untuk mengurangi gejala-gejala sakit pada tubuhnya.

“Saya kalau agak ga enak badan dan ada gejala-gejala flu, udah kunyah (kencur) aja,” paparnya.