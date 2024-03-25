Situasi Tidak Memungkinkan, Ria Ricis dan Teuku Ryan Tak akan Rujuk

JAKARTA - Kuasa hukum Ria Ricis, Hendra K Siregar, menegaskan bahwa kliennya tak akan mungkin memilih untuk rujuk dengan suaminya, Teuku Ryan. Pasalnya, hal tersebut dianggap sama sekali tak memungkinkan untuk rumah tangga mereka berdua.

Meski Ryan hingga kini masih bersikeras untuk kembali ke pelukan Ricis, pihak sang YouTuber justru menganggap bahwa perjuangan suaminya berada di jalan buntu.

"Bukan keras kepala ya, memang situasinya tidak memungkinkan untuk kembali," kata Hendra K Siregar saat ditemui di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Senin (25/3/2024).

Selain itu, komunikasi antara keduanya juga bisa disebut tak terlalu baik. Apalagi mediasi yang berlangsung beberapa waktu lalu juga tak menemukan kata sepakat alias gagal.

Ria Ricis dan Teuku Ryan tak memungkinkan untuk rujuk (Foto: Instagram/riaricis1795)





"(Komunikasi) sedang tidak baik-baik aja," ucap Hendra secara singkat.

Sebagaimana diketahui, pada sidang hari ini, Oki Setiana Dewi dan Shindy Putri yang merupakan kakak kandung Ria Ricis datang ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memberikan kesaksiannya atas rumah tangga sang adik dengan Teuku Ryan. Pasalnya, kedua kakak Ricis dianggap betul=betul mengetahui seperti apa rumah tangga orang tua Moana berjalan selama beberapa tahun belakangan ini.

Sementara itu, sidang akan kembali dilanjutkan pada 1 April 2024 dengan agenda pembuktian dari pihak tergugat. Ryan sendiri dikabarkan akan menerbangkan ayahnya dari Aceh ke Jakarta untuk memberikan kesaksian terkait rumah tangganya dengan Ricis.

(van)