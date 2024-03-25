Komunikasi Ria Ricis dan Teuku Ryan Terjalin Baik di Tengah Proses Cerai

JAKARTA - Kuasa hukum Teuku Ryan, Dedi Rizal Armidi mengatakan bahwa komunikasi antara kliennya dan Ria Ricis sampai saat ini masih terjalin dengan baik. Meski mediasi dinyatakan gagal dan persidangan terus berlanjut ke tahap berikutnya, hubungan Ryan dan Ricis bisa dikatakan masih terus terjaga.

Hal itu disampaikan oleh Dedi Rizal Armidi usai menjalani persidangan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Senin (25/3/2024). Meski begitu, ia tidak menjelaskan secara lengkap soal komunikasi apa yang dilakukan Ricis dan Teuku Ryan.

BACA JUGA: Kakak Ria Ricis Diakui Pihak Teuku Ryan Masih Upayakan Adiknya Bisa Rujuk

"Masih komunikasi tapi komunikasi seperti apa saya kurang tahu. Apakah itu video call atau whatsapp itu mereka yang tahu," ujar Dedi Rizal Armidi kepada awak media.

Kenyataan itu membuat pihak Ryan hingga kini masih mengupayakan untuk rujuk. Meskipun peluang untuk kembali rujuk kini semakin menemui jalan buntu.

Komunikasi Ria Ricis dan Teuku Ryan di tengah proses cerai (Foto: Instagram/riaricis1795)





"Ada jauh dari istri itu suatu hal yang kayak mulai sudah merasa 'aduh gimana, siapa lagi yang bisa memperjuangkan saya?' tapi kita selalu mengingatkan kepada Teuku Ryan selalu semangat dan istighfar," ucap Dedi.