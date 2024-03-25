Usai Keracunan, Sabrina Chairunnisa Akan Kembali ke Korea

JAKARTA - Sabrina Chairunnisa berencana untuk pergi ke Korea padahal dirinya baru saja jatuh sakit akibat keracunan makanan.

Beberapa waktu lalu, Sabrina mengalami bahwa dirinya mengalami keracunan makanan hingga harus dilarikan ke UGD beberapa jam sebelum dirinya menghadapi ujian untuk melanjutkan pendidikan doktoral atau S3.

Namun demikian, dia tetap berusaha mengikuti ujian meski perutnya masih terasa nyeri karena keracunan makanan yang dialaminya. Padahal baru beberapa bulan lalu Sabrina dilarikan ke rumah sakit karena keracunan mie ayam.

Sabrina akan terbang ke Korea karena ada pekerjaan yang harus dikerjakannya. Sabrina pun membagikan video yang memperlihatkan momen keberangkatannya hingga tiba di Korea untuk meeting beberapa minggu lalu.

Dalam video yang diunggahnya itu, Sabrina mengungkap bahwa dirinya bolak-balik ke Korea bukan untuk liburan atau healing layaknya yang kerap dilakukan oleh turis asal tanah air yang terbang ke Korea. Sabrina harus melakukan meeting untuk project terbarunya.

Nampaknya Sabrina akan sering menyambangi Korea khususnya kota Seoul untuk mengurus project terbarunya ini.

"Sampai berjumpa lagi Seoul untuk meeting selanjutnya can't waittttt," ujar Sabrina Chairunnisa dikutip dari unggahan Instagram pribadinya @sabrinachairunnisa_, Senin (25/3/2024).

