HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sabrina Chairunnisa Ingin Segera Memiliki Momongan Usai Jenguk Mertua

Devi Pattricia , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |10:05 WIB
Sabrina Chairunnisa Ingin Segera Memiliki Momongan Usai Jenguk Mertua
Sabrina Chairunnisa ingin segera punya anak dari Deddy Corbuzier (Foto: IG Sabrina)
JAKARTA - Ibunda Deddy Corbuzier, Heniwaty, dikabarkan jatuh sakit hingga menjalankan perawatan di rumah sakit. Ternyata Heniwaty mengidap penyakit jantung yang membuatnya harus segera memasang stent atau ring jantung.

Melihat kondisi sang mertua yang harus dirawat intensif, Sabrina Chairunnisa dan Deddy Corbuzier pun sempat menjenguk dan melihat kondisi sang ibu mertua ke rumah sakit. Ia pun memboyong Azka Corbuzier dan juga Nada Tarina untuk datang ke rumah sakit.

Dalam unggahan di akun Instagramnya @sabrinachairunnisa_, keluarga tersebut berfoto dengan Heniwaty yang sedang duduk di ranjang pasien dan masih menggunakan baju pasien berwarna putih.

Sabrina Chairunnisa mengungkap betapa bersyukurnya ia mendapatkan rejeki yang tak terduga karena memiliki mertua seperti ibunda Deddy Corbuzier.

“Bukti rejeki ga selamanya tentang Materi. Punya Mama mertua kaya mamanya Mas @mastercorbuzier adalah salah 1 rejeki tak terduga yang Allah kasih buat aku,” tulisnya dikutip dari keterangan foto, Rabu (28/2/2024).

Wanita yang menjadi Puteri Indonesia Sumatera Utara 2011 itu mengaku bahwa dirinya merasa bahwa mertuanya selalu menunjukkan rasa sayang kepadanya dan juga Nada yang menjadi cucu angkatnya.

Bahkan Heniwaty selalu menyambut kedatangan keluarga kecil tersebut dengan begitu hangat. Hal ini yang membuat Sabrina Chairunnisa semakin bersyukur bisa menjadi bagian dari keluarga Deddy Corbuzier.

“Allah maha tau dan maha adil memang. Bobo (panggilan ibunda Deddy Corbuzier ) selalu sayang sama kita, kalau ketemu selalu dipelukin dan dicium-ciumin. Entah aku yang hanya menantu, maupun Nada yang cucu angkat,” tulisnya lagi.

