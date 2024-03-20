2 Tahun Belajar Bahasa Arab, Oki Setiana Dewi Siap Bawa Keluarga Pindah ke Mesir

Oki Setiana Dewi dan keluarga sudah 2 tahun belajar bahasa Arab (Foto: Instagram/okiesetianadewi)

JAKARTA - Oki Setiana Dewi dan keluarga saat ini tengah fokus memperdalam bahasa Arab. Bukan tanpa alasan, pasalnya Oki akan mengajak keluarganya, termasuk anak-anaknya untuk pindah ke Mesir.

Demi menunjang proses kehidupan selama di Mesir, kakak Ria Ricis ini harus rela menyekolahkan anaknya di sekolah yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa sehari-hari.

"Persiapan ilmu, karena disana wajib berbahasa Arab, di sekolahnya juga berbahasa Arab. Jadi saya dan anak masih mempersiapkan diri menggunakan bahasa Arab," ujar Oki Setiana Dewi saat ditemui di kawasan Tendean Jakarta Selatan belum lama ini.

"Anak-anak sudah disiapkan berbahasa Arab. Sejak dua tahun lalu Mariam sudah sekolah di bahasa Arab," sambungnya.

Oki Setiana Dewi dan keluarga sudah 2 tahun belajar bahasa Arab (Foto: MPI)





Meski sudah cukup lama belajar, istri Ory Vitrio ini mengatakan bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi anak-anaknya selama mempelajari bahasa Arab. Selain belum mahir, ia pun harus terus menerus melatih kemampuan anak-anaknya yang didapatkannya dari sekolah.

Pasalnya, ia berharap agar anak-anaknya nanti akan terbiasa untuk berbahasa Arab, ketika mulai pindah ke Mesir.

"Khadeejah masih ada baru di sekolah Arab di Indonesia jadi masih banyak diperhatikan, perlu banyak untuk bahasa Arab bagi saya nggak ada masalah tetapi kita berikan terbaik jadi persiapan saya juga begitu," papar Oki.

"Apalagi di bulan suci ramadhan ini hampir banyak sekali pekerjaan saya gak terima karena saya mah fokus dengan salah satunya persiapan untuk ke Mesir," lanjutnya.

Selain bahasa, Oki mengungkapkan bahwa ia juga sudah mempersiapkan mentalnya sebelum kepindahan. Rencananya, dalam empat bulan ke depan, Oki, suami dan anak akan pindah ke Negeri Bumi Para Nabi. Bahkan ia pun mengaku sudah mempersiapkan mentalnya sejak jauh-jauh hari.