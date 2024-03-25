Ibunda Livy Renata Tutup Komentar Instagram usai Pamer Mobil Mewah

Ibunda Livy Renata tutup kolom komentar usai dapat hadiah mobil mewah (Foto: IG Susana Rahardjo)

JAKARTA - Livy Renata mendadak viral di sosial media. Baru-baru ini, Livy baru saja membelikan sang ibunda mobil mewah Mercedes Benz diduga menggunakan uang hasil sumbangan netizen.

Dilihat dari akun Instagram sang ibunda, @susana.rahardjo, ia nampak memamerkan potret saat berpose di depan mobil mewah berwarna putih itu.

Mobil tersebut dihias dengan pita merah, dan Susana juga mengucapkan terima kasih atas pemberian sang putri ini.

“Thank you anakku, @livyrenata, bangga sama kamu,” tulis Susana.

Usai potretnya viral dengan mobil pembelian Livy, Susana pun mulai membatasi kolom komentar Instagram-nya. Sebelumnya, postingan tersebut ramai dikomentari netizen lantaran diduga Livy membeli mobil tersebut menggunakan uang hasil pemberian warganet.

Akun X, @howtodresvvell membagikan tangkapan layar akun dari aplikasi Trakteer milik Livy pada Minggu (24/3/2024). Ia meminta sumbangan warganet demi membeli mobil untuk sang ibunda.

Dari situ lah netizen ramai mencibir Livy karena membelikan mobil mewah untuk sang ibunda dari uang warganet.