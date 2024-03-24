Profil Livy Renata, Gamer Viral Diduga Beli Mobil Pakai Uang dari Netizen

Profil Livy Renata, selebgram yang belikan mobil ibunda dari uang netizen (Foto: Ist)

JAKARTA - Livy Renata mendadak jadi sorotan. Influencer cantik ini menjadi bulan-bulanan warganet usai membeli mobil mewah untuk sang ibunda diduga hasil dari minta-minta ke netizen.

Hal itu terungkap dan ramai diperbincangkan di sosial media X @howtodresvvell pada Minggu 24 Maret 2024. Beredar tangkapan layar akun Livy di aplikasi Trakteer yang meminta sumbangan dari netizen demi membeli mobil untuk sang ibunda.

“Mau beliin mobil mami,” tulis Livy di akun tersebut.

Momen itu sontak membuat netizen tak habis pikir dengan tingkah laku Livy. Apalagi, mobil yang dibelikan untuk sang ibunda merupakan Mercedes Benz dengan harga miliaran Rupiah.

Lantas, seperti apa sosok selebgram Livy Renata yang diduga membelikan mobil mewah untuk sang ibunda dari uang sumbangan netizen?

Livy Renata merupakan selebgram dan influencer yang terkenal di Tanah Air. Dara bernama asli Livia Renata ini berparas cantik dan kerap muncul bersama kreator konten lainnya.

Livy sendiri memulai kariernya sebagai pemain gim profesional atau gamer. Livy bahkan pernah menjadi Brand Ambassador untuk beberapa game online seperti WRT Store, Bear ML Store, dan Brace Auction.

Nama Livy pun makin terkenal di sosial media lantaran sosoknya yang terkenal polos dan apa adanya. Ditambah, Livy juga dikenal sebagai crazy rich dan hidup mewah sejak kecil.

Kisah-kisah Livy semasa sekolah pun sempat viral dan membuatnya semakin terkenal. Livy diketahui pernah bersekolah di luar negeri dan menyambi pekerjaan di sana.

Livy pun cukup aktif di beberapa sosial media seperti Instagram dan X. Parasnya yang cantik membuat dara kelahiran 2002 itu banyak disukai para kaum Adam.

Sayangnya, baru-baru ini Livy membuat netizen geleng-geleng kepala usai diduga membeli mobil dengan uang sumbangan netizen. Mobil tersebut pun diberikan untuk sang ibunda dan kini viral di sosial media.

BACA JUGA: