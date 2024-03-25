Adam Vibes Ungkap Kesulitan Bawakan Single Religi Bernuansa Islami

JAKARTA - Adam Vibes merilis single kedua mereka usai berganti nama dari Adam Musik. Berjudul 'Tak Setampan Nabi Yusuf', dalam lagu tersebut, Rey Mbayang, Natta Reza, dan Anandito Dwis kembali membawakan lagu bernuansa Islami yang tetap dibalut dengan percintaan.

Aktif dengan karya-karya religi Islami ini rupanya menjadi tantangan tersendiri untuk Rey Mbayang cs. Natta mengatakan image religi yang tertanam pada Adam Vibes sering kali membuat mereka dicap sebagai pemuda yang sholeh.

BACA JUGA: Adam Vibes Rilis Lagu Baru Tak Setampan Nabi Yusuf

“Karena sering berkarya dengan lagu religi, orang bisa saja mengidentikan kita menjadi orang yang baik,” ungkap Natta saat ditemui di Gedung iNews Tower, Jakarta Pusat, Senin (25/3/2024).

Menurut Natta, itu adalah tantangan tersulit saat mereka menggeluti dunia musik religi dan kerap mengeluarkan lagu dengan tema Islami. Padahal, mereka masih tetap belajar memperdalam ilmu agama.

Adam Vibes ungkap kesulitan bawakan lagu religi (Foto: Annastasya/MPI)





Menariknya, lantaran sering mengeluarkan lagu religi membuat image mereka dianggap seperti pemuda yang agamis.

“Sebenarnya kita kan juga masih belajar ya. Jadi itu tantangan tersulitnya,” jelas Natta.

BACA JUGA: Anandito Dwis Ungkap Alasan Grup Vokalnya Ganti Nama Jadi Adam Vibes

Lebih lanjut, Rey Mbayang mengungkap bahwa Adam Vibes tak hanya berfokus pada lagu-lagu bertema religi. Pasalnya, beberapa lagu Adam Vibes juga tetap bernuansa pop dan memiliki makna yang umum.

“Kita sebenarnya gak terfokus di lagu religi aja sih. Lagu kita memang bernuansa pop tapi tetap ada value dari lirik-liriknya. Jadi maknanya itu umum,” tambah Rey Mbayang.