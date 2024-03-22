Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Thariq Halilintar Disebut akan Lamar Aaliyah Massaid Usai Lebaran, Geni Faruk: Doakan Saja Ya

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |18:05 WIB
Thariq Halilintar Disebut akan Lamar Aaliyah Massaid Usai Lebaran, Geni Faruk: Doakan Saja Ya
Geni Faruk minta doa soal rumor Thariq Halilintar akan melamar Aaliyah (Foto: Instagram/genifaruk)
A
A
A

JAKARTA - Thariq Halilintar dikabarkan akan segera melamar Aaliyah Massaid. Bahkan rencana bahagia itu disebut akan berlangsung usai Lebaran 2024.

Terkait rumor tersebut, baik Thariq maupun Aaliyah masih belum memberikan jawaban pasti. Akan tetapi, ibunda dari Thariq yakni Geni Faruk justru mendoakan harapan orang-orang yang berharap agar anaknya segera melangkah ke jenjang selanjutnya dalam hubungannya dengan Aaliyah Massaid.

"Kita doakan saja ya," kata Geni Faruk ditemui usai acara launching brand pakaian milik Thariq Halilintar, baru-baru ini.

Sementara itu, Geni Faruk juga mengaku sangat mendukung bisnis dari putranya. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Thariq saat ini merupakan investasi untuk putranya di masa depan.

Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid

Geni Faruk minta doa soal rumor Thariq Halilintar akan melamar Aaliyah (Foto: Instagram/genifaruk)


"Insya Allah. Apapun yang kita lakukan, itu adalah investasi jangka panjang," ucap Geni Faruk.

Sebelumnya, Thariq dan Aaliyah sempat tampil dalam podcast milik Atta Halilintar dan Aurel. Dalam video tersebut, Aal menyebut bahwa kekasihnya sempat mengirimkan konsep untuk foto prewedding.

"Dia pernah ngasih lihat gambar orang prewedding Mobile Legend, mau marah gak? Pre wedding-nya tuh kayak pakai baju-baju wibu," beber Aaliyah Massaid.

(van)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
