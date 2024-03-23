Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ustadz Hilmi Firdausi Kritik Film Baru Ria Ricis, Sebut Kiblat Tidak Mendidik

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |19:51 WIB
Ustadz Hilmi Firdausi Kritik Film Baru Ria Ricis, Sebut <i>Kiblat</i> Tidak Mendidik
Ustadz Hilmi Firdausi kritik film baru Ria Ricis. (Foto: Leo Pictures/Instagram/@riaricis1795)
A
A
A

JAKARTA - Ustadz Hilmi Firdausi memprotes keras keberadaan film-film horor religi yang menampilkan adegan mengerikan sehingga membuat masyarakat takut beribadah. Salah satu yang disorotinya adalah film terbaru Ria RicisKiblat

Poster film itu resmi dirilis pada 21 Maret 2024 dan menampilkan seorang perempuan yang sedang melakukan salat dengan gerakan rukuk. Namun gerakan tersebut dilakukannya secara terbalik sehingga wajah mengerikannya terlihat. 

Lewat cuitannya, Hilmi Firdausi meminta para produser film Indonesia untuk berhenti memproduksi film horor seperti Kiblat. "Sama sekali tidak mendidik, bahkan membuat sebagian orang takut salat," cuitnya pada 22 Maret silam. 

Dalam lanjutan unggahannya, sang ustadz mengatakan, hal serupa sebenarnya pernah terjadi pada sekuel film Makmum dan Khanzab. Dia berharap, para produser dan sutradara film fokus membuat sesuatu yang menghibur dan menginspirasi masyarakat.

"Yuk, bisa buat film dengan unsur religi yang lebih berkualitas. Yang agak laen biar hasilnya juga agak laen kayak film Agak Laen," katanya menutup cuitan yang telah dilihat lebih dari 489.000 kali itu.

Ustadz Hilmi Firdaus memprotes poster film Kiblat yang dirilis pada 21 Maret 2024. (Foto: Leo Pictures)

Unggahan Hilmi Firdaus itu kemudian ramai dikomentari warganet dan menuai pro kontra warganet. Akun @Rinraiin mengungkapkan pengalaman tak menyenangkannya setelah menonton film Makmum, pada 2019.

"Gara-gara film itu aku sampai sekarang setiap salat tahajud pasti selalu waswas karena takut ada makmum yang ikut di belakang," katanya.

Halaman:
1 2
