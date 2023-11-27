Alasan Denise Chariesta Minta Maaf ke Ayu Dewi dan Regi Datau

JAKARTA - Denise Chariesta mendadak minta maaf kepada Ayu Dewi dan Regi Datau. Hal tersebut berhubungan dengan perlakuannya beberapa waktu lalu.

Sebagaimana diketahui, Denise memang sempat membuat heboh lantaran mengaku memiliki hubungan dengan seorang pengusaha yang juga merupakan suami dari artis sekaligus presenter terkenal. Dari ciri-ciri yang disebutkan, netizen pun berasumsi bahwa sosok suami presenter tersebut adalah Regi Datau.

BACA JUGA: Denise Chariesta Akhirnya Spill Nama dan Wajah Putranya

Terkait hal itu, Denise pum tampaknya menyadari jika dirinya salah. Oleh karenanya, ia pun meminta maaf pada Ayu dan Regi.

Bukan tanpa sebab, pasalnya Denise menyadari bahwa ia tidak ingin anaknya menerima dosa atas apa yang telah diperbuatnya.

"Kalau misalkan gua pernah buat salah sama orang, gua pernah nyakitin orang, gua minta maaf. Ya mungkin sama teman-teman artis juga gua minta maaf," ujar Denise Chariesta.

"Gua bersedia sekarang minta maaf. Gua minta maaf sama Uya, gua minta maaf sama Ayu, ya minta maaf sama Regi," sambungnya.

BukaN cuma pada Uya, Ayu Dewi dan Regi Datau, Denise juga meminta maaf pada siapapun yang sempat ia sakiti hatinya. Kecuali pengacara Razman Nasution.

"Minta maaf sama siapa lagi ya yang pernah gua, Razman gak usah minta maaf ya, terus sama siapa lagi ya? Mungkin banyak orang yang sakit hati sama kata-kata gua ya," lanjutnya.

Sementara itu, perempuan 32 tahun ini mengaku bahwa sebenarnya ia tidak memiliki maksud untuk menyakiti orang-orang tersebut. Oleh karenanya, ia pun berharap bisa mendapatkan maaf dari mereka.