Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Denise Chariesta Minta Maaf ke Ayu Dewi dan Regi Datau

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |17:00 WIB
Alasan Denise Chariesta Minta Maaf ke Ayu Dewi dan Regi Datau
Alasan Denise Chariesta minta maaf ke Ayu Dewi dan Regi Datau (Foto: Instagram/denisechariesta91)
A
A
A

JAKARTA - Denise Chariesta mendadak minta maaf kepada Ayu Dewi dan Regi Datau. Hal tersebut berhubungan dengan perlakuannya beberapa waktu lalu.

Sebagaimana diketahui, Denise memang sempat membuat heboh lantaran mengaku memiliki hubungan dengan seorang pengusaha yang juga merupakan suami dari artis sekaligus presenter terkenal. Dari ciri-ciri yang disebutkan, netizen pun berasumsi bahwa sosok suami presenter tersebut adalah Regi Datau.

Terkait hal itu, Denise pum tampaknya menyadari jika dirinya salah. Oleh karenanya, ia pun meminta maaf pada Ayu dan Regi.

Bukan tanpa sebab, pasalnya Denise menyadari bahwa ia tidak ingin anaknya menerima dosa atas apa yang telah diperbuatnya.

"Kalau misalkan gua pernah buat salah sama orang, gua pernah nyakitin orang, gua minta maaf. Ya mungkin sama teman-teman artis juga gua minta maaf," ujar Denise Chariesta.

Denise Chariesta (Selvianus)

"Gua bersedia sekarang minta maaf. Gua minta maaf sama Uya, gua minta maaf sama Ayu, ya minta maaf sama Regi," sambungnya.

BukaN cuma pada Uya, Ayu Dewi dan Regi Datau, Denise juga meminta maaf pada siapapun yang sempat ia sakiti hatinya. Kecuali pengacara Razman Nasution.

"Minta maaf sama siapa lagi ya yang pernah gua, Razman gak usah minta maaf ya, terus sama siapa lagi ya? Mungkin banyak orang yang sakit hati sama kata-kata gua ya," lanjutnya.

Sementara itu, perempuan 32 tahun ini mengaku bahwa sebenarnya ia tidak memiliki maksud untuk menyakiti orang-orang tersebut. Oleh karenanya, ia pun berharap bisa mendapatkan maaf dari mereka.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/33/3142632/denise_chariesta-zjpF_large.JPG
Denise Chariesta Pumping ASI di Jalanan Shanghai: 12 Menit Full Tank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/17/33/3114511/denise_chariesta-IaBL_large.jpg
Denise Chariesta Resmi Laporkan Doktif Usai Difitnah Terima Bayaran Jadi Buzzer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/33/3066416/denise_chariesta-EL2Q_large.jpg
Denise Chariesta Ikut Salahkan Vadel Badjideh Atas Perseteruan Nikita Mirzani dan Lolly
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/25/33/3026073/denise-chariesta-ungkap-kronologi-art-curi-barang-mewah-di-kediamannya-iWw2OTAZf7.jpg
Denise Chariesta Ungkap Kronologi ART Curi Barang Mewah di Kediamannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/33/3025485/netizen-kaget-saat-tahu-agama-denise-chariesta-di-surat-laporan-polisi-kdVzWcwqSM.jpg
Netizen Kaget saat Tahu Agama Denise Chariesta di Surat Laporan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/08/33/2994095/denise-chariesta-panik-sudah-14-bulan-tidak-menstruasi-badan-gue-benar-benar-sakit-UNUNvI7sRB.jpg
Denise Chariesta Panik, Sudah 14 Bulan Tidak Menstruasi: Badan Gue Benar-Benar Sakit
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement