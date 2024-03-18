5 Film Horor Terbaik Joko Anwar

JAKARTA - Joko Anwar menjadi salah satu sutradara terbaik Indonesia. Berbagai genre film telah hia sajikan, dari drama romansa hingga superhero. Namun demikian, Joko Anwar juga lekat dengan genre horor.

Berikut lima film horor terbaik Joko Anwar.

1. Pengabdi Setan

Pengabdi Setan dirilis pada 28 September 2017, film ini adalah penghidupan ulang (reboot) dari film berjudul sama pada tahun 1980 silam. Film ini telah ditonton oleh 4.206.103 penonton di bioskop, menjadikannya film Indonesia terlaris pada tahun 2017.

Film ini juga ditayangkan di beberapa negara lain seperti Malaysia, Singapura, dan Amerika Serikat. Film ini berada di urutan kedua film horor Indonesia terlaris sepanjang masa.Pada ajang Festival Film Indonesia 2017 film ini mendapatkan 13 nominasi, dan berhasil memenangkan 7 di antaranya.

2. Perempuan Tanah Jahanam

Perempuan Tanah Jahanam dirilis pada 17 Oktober 2019. Pada hari pembukaan, film ini ditonton 117.001 penonton di 160 layar, sehingga jumlah layar ditambah hingga 305 layar di hari berikutnya. Film ini sudah ditonton 700 ribu penonton hingga hari keenam.

Film ini dibintangi oleh Tara Basro, Christine Hakim, Marissa Anita, Asmara Abigail, Ario Bayu, Kiki Narendra, Tengku Rifnu, Zidni Hakim, Faradina Mufti, Abdurahman Arif, Mian Tiara, Eka Nusa Pertiwi, Aghniny Haque, Arswendy Bening Swara, Ramadhan Al Rasyid, dan Ical Tanjung.

3. Pengabdi Setan 2: Communion

Pengabdi Setan 2: Communion dirilis tahun 2022 yang disutradarai dan ditulis oleh Joko Anwar sebagai sekuel dari film tahun 2017, Pengabdi Setan. Film yang ditayangkan di bioskop pada 4 Agustus 2022 ini masih dibintangi oleh para pemeran dari film pertamanya, yakni Tara Basro, Endy Arfian, Nasar Anuz, dan Bront Palarae.

Film Pengabdi Setan 2: Communion/Pengabdi Setan 3 berhasil memperoleh total jumlah penonton sebanyak 6.391.982 di satu bulan lebih penayangannya. Hal tersebut menjadikan film ini masuk daftar film Indonesia terlaris sepanjang masa di urutan ke 3 pada saat itu. Film ini juga menjadi film terlaris yang disutradarai oleh Joko Anwar.