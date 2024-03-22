Besok, iNews Gelar Konser Ngabuburit dan Tabligh Akbar di Semarang

Besok, konser ngabuburit dan tabligh akbar akan digelar di Semarang. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Program Nikmatnya Ramadan iNews akan menyuguhkan keseruan Konser Ngabuburit di RTH Klero Tengaran, Semarang, Jawa Tengah, pada 23 Maret 2024, pukul 16.00 WIB.

Dipandu David Chalik dan Inara Rusli, Konser Ngabuburit akan menyuguhkan penampilan terbaik dari Band Armada, Gio MCI Season 10, serta tausiyah dari KH Syamsul Ma’arif dan KH Nur Hayid.

Setelah Konser Ngabuburit, ada Tabligh Akbar yang tayang di iNews pukul 21.00 WIB. Kali ini, ada Band Bagindas dan Ustadz Taufiqurrahman yang akan memberikan nasihat kebaikan serta tausiyah inspiratif untuk penonton.

Tak hanya itu, acara Tabligh Akbar ini akan menyuguhkan musik religi dari Syubbanul Muslimin, Gus Hafidz Hakim, dan Gus Azmi. Setelah Semarang, iNews akan membawa kedua acara ini ke Bekasi Tangerang.

Karena itu, warga Semarang yuk datang dan ramaikan panggung Konser Ngabuburit dan Tabligh Akbar Nikmatnya Ramadan yang akan tayang Live di iNews dari RTH Klero Tengaran Semarang, pada 23 Maret 2024.*

(SIS)