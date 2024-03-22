Indra Bekti dan Aldila Jelita Tolak Tambah Anak Usai Rujuk

JAKARTA - Indra Bekti dan Aldila Jelita telah resmi rujuk per 25 Agustus 2023 Akan tetapi, pasangan ini memilih kompak untuk tidak menambah momongan setelah rujuk.

Bagi keduanya, dikaruniai dua anak perempuan dalam kehidupan pernikahan mereka sudahlah cukup. Bahkan, Bekti sendiri mengaku masih sering kali mengingat anak ketiganya yang meninggal dunia usai dilahirkan.

"Walaupun nggak sama-sama kita tapi di atas sana ngelihat ayah bundanya kalau lagi sedih, senang, jadi itu yang nguatin kita, yang ketiga itu cowo kan kadang kalau suka (kangen) kemarin aku ke makamnya ziarah," ujar Indra Bekti di Mampang, Jakarta Selatan, Jum'at, 22 Maret 2024.

Saking sayangnya, Bekti dan Aldila juga masih sering bermimpi tentang mendiang anaknya.

Indra Bekti dan Aldila Jelita tolak tambah anak (Foto: Instagram @indrabekti)





"Ya sempat datang juga di mimpinya bunda, dia katanya ganteng banget dia juga pernah datang di mimpi aku," jelasnya.

Oleh karena itu, pria 46 tahun tersebut merasa cukup dengan kehadiran anak-anaknya saat ini. Dia juga memilih untuk fokus mendidik anak-anaknya agar memiliki masa depan yang cerah.

"Jadi yaudah kita cukup saat ini anak 2 cantik-cantik mereka anak-anak yang pintar dan berbakti, ibunya luar biasa kalau didik anak-anaknya aku tinggal nerima enaknya sih," tandasnya.

(van)