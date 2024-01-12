Rujuk dengan Aldila Jelita, Indra Bekti Merasa Hidup Kembali

JAKARTA - Presenter Indra Bekti mengakui bersyukur bisa kembali rujuk dengan sang istri Aldila Jelita, setelah sempat bercerai.

Bahkan ia merasa seperti hidup kembali pasca rujuk.

"Ya itu pasti, aku kembali kayak punya bulan madu lagi," kata Indra Bekti di kawasan Alam Sutera, Tangerang Selatan.

Tak hanya itu, Indra Bekti bak memulai hidup baru seperti pengantin baru dan itu menjadi hal baru bagi pasangan yang menikah pada 10 Oktober 2010.

"Kita punya waktu yang kayak pacaran dan atau kayak abis menikah baru lagi, jadi refresh aja buat diri kita sendiri," ujar Indra Bekti.

"Dan kita mulai dari 0 lagi untuk bisa saling memaafkan, saling support yang paling penting itu," tambahnya.

Rupanya, kembalinya Indra Bekti dan Aldila Jelita memberikan dampak positif untuk kedua putrinya yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD).

"Ya aku bersyukur banget sama Dila bisa kembali lagi, bersama dengan anak-anak lagi. Mereka pun happy dan Bunda bilang nilainya anak-anak udah bagus lagi. Pas saat aku enggak ada tuh mereka sempat down," pungkas Indra Bekti.

